Sandu răspunde acuzațiilor lansate de Filat și Năstase precum că reprezentanții PAS le propun primarilor din PLDM și PPDA să treacă la ei

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate(PAS), Maia Sandu, neagă acuzațiile lansate de către președintele Platformei DA(PPDA), Andrei Năstase și de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova(PLDM), Vlad Filat, precum reprezentanții PAS le-ar propune primarilor care fac parte din formațiunile acestora să treacă treacă la PAS. „Nu facem astfel de lucruri, sunt discuții firești pe care orice candidat care se vede în turul doi trebuie să le facă”, susține Maia Sandu.

„Eu am discutat cu d-ul Năstase și l-am sfătuit că dacă chiar crede că o să ajungă în turul doi, să meargă de pe acum să discute cu primarii PAS, pentru că în turul doi va fi foarte puțin timp. Este un dialog care se poartă la nivelul partidelor ca să obțină sprijin în turul doi. Este important ca să discuți și cu primarii. Noi am mers în foarte multe localități în această vară, am vorbit și cu foarte mulți primari. Mulți primari vin la întâlnirile noastre. Da, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale le spun primarilor care este viziunea mea și cu ce îi voi ajuta.



(…) Orice candidat serios trebuie să meargă în sate pentru a discuta cu primarii, inclusiv cu acei socialiști. Aceștia au văzut că Dodon nu le poate da bani ca să poată lansa proiecte de dezvoltare a localităților lor. Până și primarii socialiști înțeleg că nu vor avea parte de acești bani. Da există discuții, dar sunt discuții firești.

Nu facem astfel de lucruri, sunt discuții firești pe care orice candidat care se vede în turul doi trebuie să le facă“, susține lidera PAS.

Președintele PLDM, Vlad Filat, afirma în cadrul ediției din 10 septembrie a emisiunii „Politica” de la TV8, că reprezentanți ai PAS le-ar propune primarilor care fac parte din formațiunea sa să treacă la partidul condus de către Maia Sandu și atenționează că el ar putea să-i invite pe cei din PAS „să revină acasă”.

Și președintele Platformei DA, pretendent la funcția de președinte al R. Moldova, Andrei Năstase, a declarat în cadrul ediției din 10 septembrie a emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV, că atunci când a vorbit ultima dată cu Maia Sandu, întâlnindu-se întâmplător, candidata desemnată de PAS la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, i-a spus că „nu e bine să abordeze primarii noștri”.