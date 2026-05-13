Salvatorii au intervenit în urma ploilor abundente: o ambulanță rămasă blocată în noroi a fost tractată

În urma ploilor abundente înregistrate marți, 12 mai, salvatorii și pompierii au intervenit pentru a acorda ajutor cetățenilor afectați. Aceștia au efectuat lucrări de pompare a apei din gospodăriile inundate, precum și intervenții de defrișare și înlăturare a arborilor doborâți de vânt.

În municipiul Chișinău, conform unui comunicat al IGSU, salvatorii au intervenit pe strada Vitalie Tulnic, unde au efectuat lucrări de pompare a 10 metri cubi de apă din subsolul unei case. Tot în capitală, pompierii au evacuat apa din beciul unei gospodării situate pe strada Gheorghe Bezviconi nr. 16. De asemenea, în regiunea străzii Băcioii Noi, echipele IGSU au intervenit pentru pomparea apei din beciul unei alte locuințe.

De intervenția salvatorilor a fost nevoie și pe șoseaua Muncești, unde un arbore doborât de vânt bloca circulația rutieră. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care, în comun cu angajații „Spații Verzi”, a efectuat lucrări de defrișare și înlăturare a copacului de pe carosabil.

Totodată, în raionul Cantemir, satul Lingura, salvatorii au intervenit pentru tractarea unei ambulanțe care a rămas blocată în noroi. În urma intervenției, autospeciala și-a putut continua deplasarea.

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 28 situații de risc.

Reprezentanții Inspectoratului îndeamnă cetățenii să evite deplasările în zonele afectate de ploi sau pe porțiuni impracticabile.