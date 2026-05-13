Vremea se menține instabilă: ce temperaturi prognozează meteorologii pentru miercuri

Vremea se menține ploioasă. Pentru miercuri, 13 mai, meteorologii prognozează averse cu descărcări electrice și temperaturi maxime de până la 18 grade Celsius.

Astfel, potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest, de la slab la moderat.

În centrul țării, temperaturile vor urca până la 16 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 13 grade Celsius.

În sud, valorile termice maxime vor atinge 18 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de până la 12 grade Celsius, nefiind prognozate ploi.

În nordul țării, meteorologii prognozează maxime de până la 13 grade Celsius și minime de până la 7 grade Celsius.