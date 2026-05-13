LIVE TEXT Trump spune că sfârșitul războiului provocat de Rusia în Ucraina este „foarte aproape” și neagă existența unei înțelegeri cu Putin. Război în Ucraina, ziua 1540

UPDATE 08:25 Președintele american Donald Trump a declarat pe 12 mai că el crede că războiul provocat de Rusia în Ucraina se apropie de sfârșit și că Moscova și Kievul sunt tot mai aproape de o înțelegere, reluând comentarii similare făcute cu câteva zile în urmă de dictatorul rus, Vladimir Putin, scrie presa ucraineană.

„Sfârșitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că este foarte aproape”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a pleca de la Casa Albă într-o vizită în China.

Declarațiile lui Trump au venit după comentariile făcute de Putin pe 9 mai, în cadrul unei conferințe de presă la Kremlin, după festivitățile restrânse dedicate Zilei Victoriei.

Președintele american a negat, de asemenea, că el și Putin ar fi ajuns la vreo înțelegere potrivit căreia Rusia ar trebui să primească „întregul Donbas”, regiunea din estul Ucrainei.

Referindu-se la posibilitatea unei călătorii în Rusia în cadrul eforturilor diplomatice, Trump a spus că va face „tot ce este necesar”.

Negocierile mediate de SUA între Ucraina și Rusia au rămas blocate timp de mai bine de două luni, în timp ce Washingtonul și-a îndreptat tot mai mult atenția către Iran și eforturile diplomatice conexe.

În timp ce Kievul încearcă să relanseze negocierile, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în aprilie că discuțiile cu Ucraina nu reprezintă în prezent o prioritate pentru Moscova.

Dezacordurile majore continuă să împiedice progresul, în special în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Rusiei. Ucraina susține că înghețarea actualei linii a frontului reprezintă cea mai realistă bază pentru un armistițiu. Între timp, Rusia insistă ca forțele ucrainene să se retragă din anumite părți ale Donbasului ca o condiție pentru orice acord — o cerință pe care Kievul a respins-o.