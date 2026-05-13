Republica Moldova, calificată în finala Eurovision 2026

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, s-a calificat în finala concursului, care va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, la Viena.

Printre țările care s-au calificat din prima semifinală desfășurată marți, 12 mai 2026, direct în marea finală se numără și Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

Cea de-a doua semifinală va avea loc joi, 14 mai 2026. Atunci, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia.

R. Moldova participă la ESC din anul 2005, când a fost reprezentată de formaţia „Zdob şi Zdub” și s-a plasat pe locul şase. Trupa „SunStroke Project” a obţinut în 2017 cel mai bun rezultat, ocupând locul trei la acest concurs.



După o pauză de un an, R. Moldova a reluat participarea la Eurovision Song Contest. În 2026, Moldova este reprezentată de Satoshi (Vlad Sabajuc), cu piesa „Viva, Moldova”.