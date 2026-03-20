Forțarea studenților ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia să se alăture armatei ruse dacă nu trec un examen este un alt exemplu de militarizare a tinerilor ucraineni de către Rusia, a declarat Taya Avram, avocată în cadrul ONG-ului Donbas SOS, pentru Kyiv Independent pe 20 martie.

Rusia comite în mod regulat crime de război în teritoriile ocupate împotriva copiilor și tinerilor ucraineni care, din diverse motive, nu pot pleca în zonele aflate sub control ucrainean. Unul dintre cele mai frecvente abuzuri este recrutarea forțată a persoanelor care au ajuns recent la vârsta adultă în armata rusă pentru a lupta împotriva Ucrainei.

Oleksii Kharchenko, șeful administrației militare ucrainene din Luhansk, a declarat pe 17 martie că studenții care nu au promovat examenele și încearcă să le susțină din nou sunt constrânși să se alăture forțelor rusești în schimbul păstrării locului lor în instituția academică.

Procedând astfel, Rusia încalcă legile și obiceiurile războiului, deoarece mobilizarea civililor și militarizarea educației încalcă Convenția de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război și sunt considerate crime de război în temeiul dreptului internațional umanitar.

„Oricum vor fi expulzați. Prin urmare, trebuie să fie de acord să servească ca operatori de drone pentru a evita să fie recrutați ulterior în infanterie”, a declarat Kharchenko.

Harcenko a adăugat că studenților care acceptă să se înroleze în armată li se promite concediu academic pe durata serviciului lor.

Rusia militarizează extensiv copiii și tinerii ucraineni din teritoriile ocupate pentru a „crea viitori soldați” și a-i implica în lupta împotriva propriului popor, a declarat Avram pentru Kyiv Independent.

Avocatul a spus că metoda menționată de Harcenko nu este „nimic nou” în partea ocupată a regiunii Luhansk, cea mai mare parte a acesteia fiind sub control rusesc din 2014 și a fost folosită de Rusia pe aproape întreaga durată a ocupației.

Instituțiile de învățământ de toate nivelurile – de la grădinițe la universități – sunt direct conectate cu autoritățile de ocupație și implementează politici dictate de Rusia, potrivit lui Avram.

„La grădiniță, copiii cântă cântece care la prima vedere par a fi pentru divertisment, dar au un sens și un scop complet diferit. La școală, copiii construiesc drone (de luptă) în timpul lecțiilor de artizanat”, a spus Avram.

Totuși, picatul la examene nu indică neapărat că cunoștințele elevilor sunt în scădere.

„Mai degrabă, înseamnă că un anumit număr de elevi trebuie să fie respinși pentru a li se oferi ulterior oportunitatea de a se înrola în armată”, a adăugat ea.

Potrivit lui Avram, linia telefonică SOS Donbas primește frecvent întrebări despre cum pot tinerii din teritoriile ocupate să evite mobilizarea. Unii părinți încearcă să-și evacueze copiii, dar nu toată lumea are posibilitatea de a se muta.