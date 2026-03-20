Campion de lupte, spânzurat public în Iran. Adolescentul a fost executat sub acuzația de ucidere a unor ofițeri de poliție în timpul protestelor din ianuarie

Iranul a executat public un adolescent membru al echipei naționale de lupte a țării, arestat în timpul protestelor din ianuarie. Saleh Mohammadi, în vârstă de 19 ani, a fost spânzurat joi, în ajunul Anului Nou persan, împreună cu alte două persoane, sub acuzația de ucidere a unor ofițeri de poliție, scrie The Telegraph.

Adolescentul a fost executat în centrul orașului Qom, în ciuda dovezilor pe care familia sa le-a spus că se afla în altă parte la momentul respectiv. Mohammadi, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi au fost acuzați de „a purta război împotriva lui Dumnezeu”, potrivit Mizan, o agenție de știri afiliată sistemului judiciar iranian.

Saleh Mohammadi/ Sursa: The Thelegraph

Mizan a declarat că cei trei bărbați au fost condamnați pentru uciderea a doi ofițeri din cadrul comandamentului de aplicare a legii din Iran, în timpul protestelor din 8 ianuarie, în incidente separate.

În timpul protestelor, Donald Trump a declarat că SUA va lua „măsuri foarte dure” împotriva Iranului dacă va executa demonstranți. Represaliile americane nu s-au materializat niciodată, în ciuda faptului că mii de oameni au fost uciși pe străzi.

Trump a ordonat ulterior o campanie comună de bombardamente americano-israeliane asupra Iranului pe 28 februarie, susținând că Teheranul era aproape de a dezvolta arme nucleare și rachete balistice care ar putea lovi Statele Unite. Iranul a continuat să poarte războiul de trei săptămâni cu SUA și Israel, război care a ucis peste 1390 de civili.

Sistemul judiciar a susținut că bărbații au folosit cuțite și săbii pentru a-i ucide pe ofițeri și că au acționat „în sprijin operațional al regimului sionist și al Statelor Unite”. Mohammadi a negat în repetate rânduri acuzațiile în timpul procedurilor judiciare, potrivit grupului pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, care monitorizează execuțiile din Iran.

Grupul a declarat că Mohammadi a insistat că mărturisirile sale au fost obținute sub tortură. Imaginele de pe camerele de supraveghere nu au confirmat prezența lui Mohammadi la locul presupuselor crime, potrivit Hengaw.

Instanța a respins probele și a confirmat pedeapsa cu moartea, care a fost confirmată de instanța supremă a Iranului înainte de efectuarea execuției.

Mass-media de stat a declarat că execuțiile au fost efectuate „în prezența unei adunări de locuitori din Qom” și au urmat „proceduri legale, inclusiv prezența avocaților apărării”. Mohammadi a fost medaliat cu bronz la turneul internațional de lupte Cupa Saitov din 2024, desfășurat în Rusia. Se antrena cu lotul național din 2023, după ce a câștigat campionate provinciale și naționale.