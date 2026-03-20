Maib alto – premiată cu prestigioasa distincție Euromoney Private Banking Awards 2026

În cadrul Private Banking Awards 2026, organizat de Euromoney, maib a fost recunoscută drept Cea mai bună bancă pentru Premium Banking din Moldova, fiind apreciată dezvoltarea serviciilor dedicate segmentului de clienți premium, prin intermediul maib alto.

Programul Private Banking Awards 2026 recunoaște instituțiile care demonstrează performanță excepțională în furnizarea de consiliere, servicii și soluții financiare de înaltă calitate pentru clienții cu resurse financiare semnificative, la nivel global, regional și național.

Această recunoaștere evidențiază concentrarea continuă a maib pe dezvoltarea de soluții bancare personalizate pentru clienții premium și consolidarea modelului său de servicii axat pe relația cu clienții.

Dezvoltarea segmentului de clienți premium

Pe măsură ce nevoile clienților în sectorul bancar se schimbă, maib a identificat un segment în creștere de clienți care necesită servicii financiare mai rapide și personalizate decât cele oferite în bankingul de masă, adresate clienților care nu fac încă parte din segmentul private banking.

Pentru a răspunde acestei cereri, banca a lansat în 2022 serviciul maib alto, poziționat între bankingul de masă și private banking. Serviciul se adresează antreprenorilor, managerilor superiori și profesioniștilor care caută suport dedicat, servicii eficiente și soluții financiare personalizate.

Aliona Stratan, Prim-vicepreședinta maib, responsabilă de Divizia Retail, a declarat:

„Suntem onorați de această recunoaștere din partea Euromoney și le mulțumim clienților pentru încredere, precum și colegilor noștri pentru dedicarea în dezvoltarea segmentului maib alto. Creșterea rapidă a bankingului premium confirmă cererea pentru servicii financiare personalizate și susține strategia noastră pe termen lung.”

Extinderea segmentului premium

De la lansare, segmentul maib alto a înregistrat o creștere rapidă, reflectând cererea înaltă pentru servicii financiare personalizate în rândul clienților cu venituri medii spre ridicate.

Indicatorii-cheie demonstrează amploarea acestei dezvoltări:

Numărul de clienți a crescut de la 1.027 în 2022 la 11.833 în 2025.

Portofoliul de depozite la termen a crescut de la 944 milioane MDL la 3,0 miliarde MDL.

Ponderea depozitelor la termen maib alto în totalul depozitelor retail a crescut de la 7,5% la 17,6%.

Portofoliul de credite a crescut de la 77 milioane MDL la 2,85 miliarde MDL (exclusiv carduri de credit).

Nivelul următor – private banking

Segmentul premium susține strategia pe termen lung a băncii în domeniul gestionării averii.

În ultimii doi ani, aproape 50% dintre clienții noi de private banking provin din segmentul maib alto, demonstrând eficiența modelului de segmentare și relaționare cu clienții.

Clienții care migrează către private banking își consolidează portofoliile financiare la bancă, inclusiv depozite, credite și produse de investiții. Împreună, segmentele premium și private banking reprezintă acum aproximativ 30% din totalul depozitelor retail la termen, evidențiind importanța lor tot mai mare pentru portofoliul retail al băncii.

Soluții personalizate pentru clienții premium

Banca oferă o gamă largă de soluții financiare dedicate segmentelor mass affluent și premium, combinând servicii de investiții, creditare și consiliere.

Clienții premium beneficiază de acces la produse de investiții diversificate, inclusiv obligațiuni corporative și conturi de economii flexibile, precum și de suport consultativ personalizat prin intermediul birourilor dedicate de investiții.

În creditare, banca oferă linii de credit preferențiale cu perioade de grație pentru achiziții, limite mai mari la retrageri numerar și produse de card premium integrate cu Sistemul de Plăți Instant, oferind beneficii exclusive și confort suplimentar.

Aceste soluții personalizate reflectă strategia maib de a oferi servicii financiare flexibile, sigure și cu valoare adăugată pentru clienții care caută experiențe bancare mai personalizate.

Maib alto – banking care umple viața cu viață.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, deținând o cotă de 36,4% din depozite și 37,9% din împrumuturi din întregul sistem bancar la sfârșitul anului 2025. Este un creditor disciplinat, cu o rată a creditelor neperformante (NPL, IFRS) de 0,8%, și un nivel solid de capitalizare, având o rată de adecvare a capitalului (CAR) de 20,1% la sfârșitul anului 2025. Maib este o bancă de importanță sistemică pentru țară, deservind aproape jumătate din populație și fiind unul dintre cei mai mari angajatori privați din Moldova, cu o forță de muncă de peste 2 500 de persoane. Banca se dedică să ofere valoare acționarilor săi, distribuind 45% din profitul obținut în 2024 sub formă de dividende, în valoare totală de aproape 32 de milioane de euro. Din 2018, acționarul majoritar al maib este un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup important în gestionarea activelor din Țările Baltice, și Horizon Capital, un fond de investiții privat axat pe piețele emergente.