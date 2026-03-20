Mai multe aeronave vor zbura la înălțime pentru a fotografia teritoriul R. Moldova: „Datele vor servi drept suport cartografic actualizat pentru activități din domeniile cadastrului, agriculturii, protecției mediului și altele”

Lucrări de aerofotografiere vor avea loc pe întreg teritoriul R. Moldova, în perioada 20 martie – 30 aprilie 2026, anunță Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. Astfel, mai multe aeronave cu echipamente speciale vor zbura la înălțime în diferite zone ale țării pentru fotografierea aeriană.

Aceste procese au ca scop colectarea datelor spațiale necesare pentru elaborarea ortoimagini, care vor servi drept suport cartografic actualizat pentru activități din domeniile cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului, agriculturii, protecției mediului, infrastructurii și altor domenii de interes public.

„Lucrările se realizează prin zboruri la înălțime de aeronave cu echipamente speciale, iar în diferite zone ale țării pot fi observate marcaje la sol, folosite ca puncte de ghidaj pentru zborurile de fotografiere aeriană”, comunică Agenția.

Aceste activități sunt planificate, legale și uzuale, fiind realizate periodic pentru actualizarea ortoimaginilor, precizează Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru.