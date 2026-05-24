Rubio anunță „progrese semnificative” în negocierile cu Iranul, dar spune că „acesta nu este încă sfârșitul”

În cadrul unei conferințe de presă la Delhi, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a comentat ultimele evenimente legate de conflictul iranian. El a declarat că în negocierile privind un potențial acord cu Iranul s-au înregistrat „progrese semnificative”, dar „nu definitive”, potrivit BBC.

„Cred că am înregistrat unele progrese”, a spus Rubio, adăugând însă că „mai sunt încă multe de făcut”.

El a reconfirmat poziția SUA, conform căreia „Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare”, calificând drept „absurdă” ideea că Donald Trump ar putea fi de acord cu acest lucru.

Secretarul de stat american a făcut aluzie la vești bune cu privire la Strâmtoarea Ormuz, afirmând că progresul înregistrat în ultimele 48 de ore — dacă va da roade — ar putea duce la „deschiderea completă a strâmtorii, fără taxe vamale”.

Potrivit lui Marco Rubio, SUA preferă canalele diplomatice pentru a pune capăt războiului.

Teheranul a indicat luni, 18 mai, că a răspuns unei noi propuneri a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu care a început pe 28 februarie. Un armistițiu fragil a intrat în vigoare pe 8 aprilie, însă, conform ultimelor știri, pozițiile celor două părți rămân foarte îndepărtate.

Potrivit agenției iraniene Fars, Washingtonul a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalație nucleară și să își transfere în Statele Unite întregul stoc de uraniu înalt îmbogățit.