România va acorda R. Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național

România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din R. Moldova, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, unde au fost stabilite ultimele detalii pentru implementarea acestui proiect, conform instituției.

„Programul va fi realizat de echipe mixte de experți din România de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”, împreună cu experți din R. Moldova, din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) și al Agenției „Moldsilva”, în comun cu specialiștii și va oferi date exacte despre suprafața pădurilor, starea lor de sănătate și volumul total de masă lemnoasă.

Aceste informații vor ajuta autoritățile să combată mai eficient tăierile ilegale, să planifice împăduriri și să gestioneze pădurile într-un mod responsabil și durabil (…).

Parteneriatul cu România reconfirmă angajamentul comun pentru protecția mediului, consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea durabilă, în beneficiul ambelor țări”, subliniază reprezentanții Ministerului.

Totodată, ministrul a efectuat o vizită oficială la Universitatea Transilvania din Brașov.