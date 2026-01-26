„Putin va fi încântat”. Mark Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO

Șeful NATO, Mark Rutte, a respins luni, 26 ianuarie, apelurile formulate de unii politicieni europeni privind crearea unei armate europene separate, apărute pe fondul îndoielilor legate de angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, îndoieli amplificate de tensiunile legate de Groenlanda, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Rutte le-a transmis susținătorilor unei forțe europene separate de alianța NATO condusă de SUA să „continue să viseze” și a spus că președintele rus Vladimir Putin ar „adora” această idee, deoarece „ar întinde” la maximum armatele europene și le-ar slăbi.

Vorbind în fața Parlamentului European de la Bruxelles, Rutte a declarat că statele europene ar trebui să continue să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate, așa cum a cerut Trump, însă în cadrul alianței transatlantice.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, și comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, au evocat în ultimele săptămâni posibilitatea creării unei forțe europene.

Fără a face referire explicită la niciuna dintre aceste propuneri, Rutte a respins ferm ideea, insistând că Trump și Statele Unite rămân puternic angajate față de NATO, în pofida incertitudinii generate de solicitările lui Trump ca statul membru NATO Danemarca să cedeze controlul asupra Groenlandei.

„Lucrurile vor deveni mai complicate. Cred că Putin va fi încântat. Așa că mai gândiți-vă”, a spus el.

Rutte le-a mai transmis eurodeputaților că, dacă Europa ar dori cu adevărat să acționeze pe cont propriu, costurile ar fi mult mai mari decât 5% din PIB, procentul pe care statele NATO au convenit să îl aloce apărării și investițiilor legate de securitate.

„Ar trebui să vă construiți propria capacitate nucleară, ceea ce costă miliarde de euro. Iar în acest scenariu ați pierde garantul suprem al libertății noastre, și anume umbrela nucleară a Statelor Unite. Așadar, mult succes”, a mai spus Rutte.