R. Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Cinci sportivi vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, programate în perioada 6-22 februarie 2026, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova.

„Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici.

Patru sportivi vor intra în concurs pe 10 februarie, în timp ce Alina Stremous va susține prima probă pe 11 februarie, urmând să concureze la 15 km individual”, potrivit Olympic Moldova.

Cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se va disputa în Italia. Competițiile vor avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în trei regiuni, având ca gazde principale orașele Milano și Cortina d’Ampezzo. Jocurile vor aduce în competiție peste 3000 de sportivi din aproape 100 de țări. În Moldova, competiția va fi transmisă de postul de televiziune Moldova 1.