Accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari: mai multe localități din Zona de Securitate au rămas fără energie electrică

O parte a orașului Dubăsari a rămas fără curent electric din cauza unui accident la Centrala Hidroelectrică Dubăsari. Energia electrică a fost întreruptă și în satul Corjova, care se află sub controlul Chișinăului. Potrivit jurnaliștilor de la Zona de Securitate, care citează surse din Corjova, curentul a fost întrerupt la ora 17:55, dar alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită.

De asemenea, în unele localități din regiunea transnistreană au fost deconectate cazangeriile.

Inginerul-șef, director adjunct al centralei, Alexei Salamatin, a declarat că accidentul s-a produs din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vântul puternic însoțit de ploaie înghețată a avariat un conductor la stația electrică „Centrala Hidroelectrică Dubăsari”.

Conform sursei citate, în urma incidentului au fost deconectate trei linii electrice de 110 kV și două linii de 10 kV. O parte a orașului a rămas fără alimentare cu energie electrică.

În aceste zile, întreruperi ale alimentării cu energie electrică au fost înregistrate și în alte regiuni ale R. Moldova.

Ministerul Energiei (ME) a informat că pe liniile electrice au fost semnalate mai multe defecțiuni. Potrivit unui comunicat al instituției, la ora 17:00, operatorul de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a raportat afectarea parțială a 11 localități, cu un total de 4376 de utilizatori ai sistemului afectați și 466 de avize recepționate și înregistrate.

Totodată, OSD SA „RED-Nord” (zona Nord) a comunicat la ora 15:00 despre deconectări neprogramate cu durata mai mare de trei minute pentru un total de 4056 de utilizatori de sistem cauzate de chiciură și copaci căzuți.