România instalează noi sisteme antidronă în porturile de la Marea Neagră și Dunăre. Echipamentele pot bruia legătura dintre dronă și operator

Forțele Navale Române testează noi sisteme antidronă destinate protejării porturilor militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Echipamentele BlackTalon și Sentinel pot detecta și combate drone aeriene, de suprafață și subacvatice și ar urma să devină operaționale până la sfârșitul anului, relatează Radio România Constanța.

Contraamiralul Cornel Eugen Cojocaru, comandantul Flotei, a declarat că noile capabilități sunt instalate pentru ca autoritățile să poată reacționa rapid în cazul unor amenințări.

„Aceste dezvoltări de capabilități pe care le instalăm în porturile Constanța, Mangalia, Brăila și, în continuare, în portul Tulcea, sunt capabilități de descoperire aeriană, de suprafață și submersă”, a declarat Cojocaru, citat de Radio România Constanța.

Sistemul BlackTalon dispune de senzori activi și pasivi, precum și de camere electro-optice și cu infraroșu. Echipamentele pot urmări dronele aeriene și maritime și pot bruia sistemele autonome fără pilot.

Comandorul Alexandru Nițel, locțiitorul comandantului Flotilei 56 Fregate, susține că sistemele pot inclusiv neutraliza astfel de amenințări.

„Cel mai important este că poate combate aceste sisteme autonome fără pilot. Echipamentele BlackTalon (…) pot bruia aceste sisteme autonome”, a explicat Nițel.

În paralel sunt testate și sisteme destinate amenințărilor subacvatice. Acestea pot detecta drone submersibile, minisubmarine și scafandri de incursiune.

Potrivit comandorului, militarii care vor opera sistemele BlackTalon și Sentinel se află în prezent în proces de instruire.

„Cu siguranță, până la sfârșitul anului, aceste echipamente vor fi operaționalizate. În acest moment, militarii se află în modulele de instruire, atât pentru BlackTalon, cât și pentru Sentinel”, a declarat Alexandru Nițel.

Oficialul a mai precizat că sistemele fac parte dintr-un proiect realizat împreună cu „partenerul strategic american”, pentru consolidarea securității portuare.

Noile echipamente ar urma astfel să asigure protecția porturilor pe trei direcții – în aer, la suprafața apei și sub apă.

Noile măsuri de securitate vin în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră și Dunăre, dar și al mai multor incidente produse pe teritoriul României.

La 5 iunie 2026, o dronă navală ucraineană a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat în apropierea Danei 78. Zona fusese evacuată, iar explozia nu a provocat victime. Ulterior, autoritățile ucrainene au informat partea română că pierduseră controlul asupra a patru drone navale în Marea Neagră, cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Rusiei. Celelalte trei drone au explodat în afara portului și în largul Mării Negre, potrivit Ministerului român al Apărării.

În urma incidentului, România și Ucraina au stabilit proceduri pentru schimbul rapid de informații privind astfel de riscuri, iar Forțele Navale Române au luat măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii portuare militare.

Totodată, atacurile rusești asupra porturilor ucrainene din apropierea României s-au intensificat. La 1 septembrie, Rusia a atacat cu drone și rachete infrastructura portuară și de export din regiunea Odesa, fiind avariat inclusiv punctul de trecere Orlivka, de la frontiera cu România. În ultimele luni, porturile dunărene Reni și Ismail, aflate în apropierea teritoriului românesc, au fost vizate în repetate rânduri de atacuri rusești.

Riscurile s-au extins și pe teritoriul României. La 11 septembrie, fragmente de drone au fost descoperite în mai multe zone din județele Tulcea și Constanța și în Marea Neagră. Unele dintre acestea aveau încărcătură explozivă și au fost neutralizate de autorități.

Potrivit datelor Ministerului Apărării de la București, de la începutul războiului din Ucraina și până la 15 septembrie 2026 au fost înregistrate 140 de atacuri în apropierea frontierei României și 46 de pătrunderi neautorizate ale dronelor. Numai în 2026 au fost raportate 73 de atacuri în apropierea frontierei și 27 de pătrunderi neautorizate.