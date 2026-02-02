A fost redeschis principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, după aproape doi ani. Trecerea este permisă unui număr limitat de persoane, în timp ce mii de palestinieni așteaptă să plece

Punctul de trecere a frontierei din Rafah dintre Gaza și Egipt a fost redeschis de Israel pentru un număr limitat de persoane, pe măsură ce eforturile diplomatice fragile de stabilizare a conflictului avansează, scrie The Guardian.

Sursa citată scrie că forțele israeliene au preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah — singurul punct de trecere al Gazei care nu este partajat cu Israelul — în mai 2024, justificând măsura prin necesitatea prevenirii contrabandei cu arme de către Hamas. Această acțiune a izolat teritoriul, întrerupând o linie de salvare esențială pentru palestinienii care au nevoie de acces la îngrijiri medicale, călătorii și comerț.

Cel puțin 20 de mii de pacienți așteaptă să plece

Israelul a precizat că toate mișcările prin punctul de trecere vor fi supuse unui control de securitate comun israeliano-egiptean și că, deocamdată, doar unui număr mic dintre zecile de mii de palestinieni răniți și bolnavi din Gaza li se va permite să plece în fiecare zi.

Potrivit unui oficial egiptean, vorbind sub protecția anonimatului pentru Associated Press, doar 50 de palestinieni vor avea voie să treacă în fiecare direcție în prima zi.

The Guardian notează că înainte de război, punctul de trecere Rafah era singura fereastră a Gazei către lumea exterioară care nu era controlată de Israel. Redeschiderea sa ar putea facilita accesul la îngrijiri medicale, ar putea permite călătorii limitate în străinătate și ar putea facilita vizitele membrilor familiei din Egipt, unde deja locuiesc zeci de mii de palestinieni.

Mii de civili s-au înregistrat la Organizația Mondială a Sănătății pentru evacuare medicală. Ministerul Sănătății din Gaza spune că cel puțin 20 de mii de pacienți așteaptă să plece. Potrivit organizației Medici fără Frontiere, mai mult de unul din cinci dintre pacienți sunt copii. Printre bolnavi se numără peste 11 mii de pacienți cu cancer.

Publicația notează că atacurile aeriene israeliene asupra spitalelor au redus sistemul de sănătate palestinian la ruine. În martie 2025, Israelul a distrus singurul spital specializat în tratamentul cancerului din Gaza, singurul furnizor de îngrijiri oncologice din teritoriu. De atunci, medicii au fost împinși în clinici improvizate, funcționând aproape fără resurse, inclusiv instrumentele necesare pentru diagnosticare.

„Am apelat la grupuri umanitare, la Organizația Mondială a Sănătății, la Autoritatea Palestiniană – la oricine – pentru a putea pleca”

Potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza, există aproximativ 4000 de persoane cu trimiteri oficiale pentru tratament către țări terțe care nu pot trece granița.

„Am apelat la grupuri umanitare, la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), la Autoritatea Palestiniană – la oricine – pentru a putea pleca, a-mi salva viața și a mă reuni cu familia mea”, a declarat pentru Reuters Tamer al-Burai, în vârstă de 50 de ani, care suferă de apnee obstructivă în somn și se bazează pe un aparat CPAP pentru a respira în timpul somnului.

The Guardian scrie că pentru unii, redeschiderea a venit prea târziu. Dalia Abu Kashef, în vârstă de 28 de ani, a murit săptămâna trecută în timp ce aștepta permisiunea de a traversa granița pentru un transplant de ficat. „Am găsit un voluntar – fratele ei – care era gata să doneze o parte din ficatul său”, a declarat pentru Reuters soțul ei, Muatasem El-Rass. „Așteptam deschiderea punctului de trecere pentru a putea călători și a face operația, sperând la un final fericit. Dar sănătatea ei s-a deteriorat grav și a murit.”

OMS menționează că 900 de persoane, inclusiv copii și pacienți cu cancer, au murit deja în așteptarea evacuării.

„Să mă întorc să locuiesc într-un cort? Nu-mi pasă”

Redeschiderea limitată a punctului de trecere Rafah oferă, de asemenea, o oportunitate rară pentru familiile sfâșiate de peste doi ani de război de a se reuni, notează publicația britanică. Multe familii care au fugit la Cairo la începutul războiului nu se așteptau niciodată să rămână atât de mult timp.

„Iubesc Gaza și nu văd niciun alt loc care să mă simt ca acasă”, a declarat pentru Reuters Mohammad Talal, în vârstă de 28 de ani, un comerciant valutar a cărui casă din Jabalia, în nordul Gazei, a fost distrusă. „Să mă întorc să locuiesc într-un cort? Nu-mi pasă”, a spus el. „Abia aștept să-l iau pe tatăl meu în brațe și să-l sărut pe frunte.”

The Guardian scrie că redeschiderea este văzută ca un pas cheie pe măsură ce acordul de încetare a focului, mediat de SUA, intră în a doua fază. Prima fază prevedea schimbul tuturor ostaticilor deținuți în Gaza cu sute de palestinieni deținuți de Israel, o creștere a ajutorului umanitar extrem de necesar și o retragere parțială a trupelor israeliene.

A doua fază a acordului de încetare a focului este mai complicată, notează sursa citată. Aceasta prevede instalarea unui nou comitet palestinian pentru a guverna Gaza, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, dezarmarea Hamas și luarea de măsuri pentru a începe reconstrucția.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că deschiderea punctului de trecere Rafah „marchează un pas concret și pozitiv în planul de pace” pentru teritoriul sfâșiat de război. „Misiunea civilă a UE este pe teren pentru a monitoriza operațiunile de trecere și a sprijini polițiștii de frontieră palestinieni”, a scris ea.

The Guardian a scris că Hamas încă deține cantități mari de arme de mici dimensiuni, dar numai o parte din armele grele utilizate în atacul din 2023 asupra sudului Israelului, în care 1200 de persoane au fost ucise și 250 răpite. Peste 70000 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în ofensiva ulterioară a Israelului.

Pe 13 octombrie 2025, președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza.