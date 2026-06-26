Restricții de circulație în centrul capitalei, în contextul unui eveniment sportiv

În contextul evenimentului sportiv organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER”, vor fi instituite restricții de circulație în centrul capitalei, informează Poliția.

„În perioada 27 iunie, ora 17:00 – 28 iunie, ora 02:00, circulația rutieră va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin. La 27 iunie, în intervalul orar 19:00–23:55, circulația rutieră va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Toma Ciorbă și Ismail.”, transmit oamenii legii.

Poliția recomandă tuturor participanților la trafic să își planifice din timp deplasările, să utilizeze rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Anterior, oamenii legii au anunțat că în perioada 26 iunie, ora 22:00 – 29 iunie, ora 05:00, circulația rutieră va fi temporar sistată la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni cu București. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reparație, în baza dispoziției primăriei Chișinău.