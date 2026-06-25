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Restricții temporare de circulație în capitală. Precizările Poliției
În perioada 26 iunie, ora 22:00 – 29 iunie, ora 05:00, circulația rutieră va fi temporar sistată la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni cu București, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reparație, în baza dispoziției primăriei Chișinău.
„Polițiștii vor fi prezenți în zonă pentru fluidizarea traficului și îndrumarea participanților la trafic. Recomandăm șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și să opteze, după posibilitate, pentru rute alternative”, a îndemnat Poliția.