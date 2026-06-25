Restricții temporare de circulație în capitală. Precizările Poliției

În perioada 26 iunie, ora 22:00 – 29 iunie, ora 05:00, circulația rutieră va fi temporar sistată la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni cu București, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reparație, în baza dispoziției primăriei Chișinău.