Trump: Nouă nave iraniene distruse și scufundate și 48 de lideri iranieni omorâți

Președintele SUA, Donald Trump, a declară că SUA a „distrus și scufundat” nouă nave militare iraniene. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, transmite BBC.

„Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat 9 nave militare iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Le urmărim pe celelalte – și ele vor pluti în curând pe fundul mării! Într-un alt atac, am distrus în mare parte sediul lor naval. În rest, Marina lor se descurcă foarte bine!”, se arată în mesajul lui Trump.

Președintele SUA a oferit o actualizare cu privire la operațiunea militară în curs de desfășurare din Iran, într-o discuție telefonică cu mai multe instituții media americane, mai notează sursa citată. El a declarat că „48 de lideri [iranieni] au dispărut dintr-o dată” și că operațiunea din Iran „avansează rapid”. Potrivit lui Trump, actualii lideri iranieni și-au semnalat dorința de a relua negocierile abandonate la sfârșitul săptămânii trecute.



„Vor să vorbească, iar eu am fost de acord să vorbesc, așa că voi vorbi cu ei”, spune el. „Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit să ofere mai devreme ceea ce era foarte practic și ușor de făcut. Au așteptat prea mult”, a declarat Donald Trump.