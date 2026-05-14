Rata anuală a inflației va avea o tendință spre creștere pe parcursul anului 2026. Anca Dragu: Este un context internațional marcat de incertitudine și șocuri majore

Rata anuală a inflației va avea o tendință spre creștere pe parcursul anului 2026, iar ulterior va înregistra un trend descendent. Valoarea maximă va fi înregistrată la sfârșitul anului curent, iar valoarea minimă la finele anului 2027 și începutul anului 2028, se arată în datele publicate de către Banca Națională a Moldovei (BNM).

Potrivit Băncii, creșterea inflației are loc pe fondul presiunilor cauzate de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, presiuni ce au dus la majorarea prețurilor la energie, produse alimentare și materii prime la nivel mondial.

Pentru a atenua presiunile inflaționiste, în contextul intensificării conflictelor geopolitice și a tensiunilor comerciale globale, Comitetul executiv al BNM a decis, cu vot unanim, stabilirea ratei dobânzii aplicate la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută anual.

„Ne concentrăm eforturile pe temperarea efectelor crizei energetice și pe asigurarea stabilității prețurilor, într-un context internațional marcat de incertitudine și șocuri majore. Gestionăm aceste provocări cu maximă responsabilitate și cu o calibrare atentă între susținerea activității economice și menținerea stabilității financiare, cu scopul de a asigura un mediu economic favorabil investițiilor”, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Potrivit documentului, în trimestrul IV 2025, economia R. Moldova a înregistrat o creștere de 3,6 la sută față de aceeași perioadă a anului 2024. Datele arată că creșterea a fost susținută în principal de cererea internă atât din partea populației, în contextul creșterii veniturilor în termeni reali, cât și din partea agenților economici, care și-au intensificat activitatea. Sectoare precum agricultura, silvicultură și pescuit, industria, în special din partea sectorului informații și comunicații, au contribuit la acest rezultat.

Datele statistice relevă că la începutul anului 2026, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere pronunțată, până la 4,85 la sută în ianuarie, urmare a dispariției efectelor produse de ajustarea tarifelor la energie din ianuarie 2025.

BNM scrie că în februarie 2026, inflația s-a menținut în proximitatea țintei, iar spre finele trimestrului I a manifestat o tendință ascendentă, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale generate de blocarea Strâmtorii Ormuz, atingând 5,81 la sută în martie 2026 și 6,8 la sută în aprilie.