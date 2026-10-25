„Dacă nu o să găsim bani, înseamnă că luăm din alte domenii”. Vasile Tofan, despre compensațiile pentru sezonul rece 2026-2027

Premierul Vasile Tofan a declarat că înscrierile pentru compensațiile la căldură în sezonul rece 2026-2027 vor fi deschise la începutul lunii noiembrie. În acest an, Guvernul își propune să acopere un număr mai mare de gospodării decât anul trecut. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul R. Moldova în cadrul podcastului „Raport”, pe canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu.

Vasile Tofan a declarat că, pe 2 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, va fi dat startul programului de acordare a compensațiilor la energie în sezonul de încălzire 2026-2027.

„Ca să explic pentru toată lumea cum se calculează gradul acesta de vulnerabilitate, am făcut un program împreună cu PNUD, în care există o formulă care determină care e ponderea energiei în coșul de consum a familiei și pentru gospodăriile care sunt cele mai afectate, într-adevăr, dăm aceste compensații”, a spus premierul.

Conform prim-ministrului, Guvernul își propune să acopere un număr mai mare de gospodării în comparație cu anul trecut.

„Anul trecut am cheltuit circa 2,4 miliarde de lei, anul acesta vom cheltui un pic mai mult și vom acoperi un număr mai mare de gospodării. Toată lumea se focusează pe gaz acum pentru că acolo e durerea mai mare, dar aproape jumătate din gospodăriile compensate sunt pe lemne. Acolo efectul, totuși, este mai mic în acest an, pentru că metru ster de lemn a rămas aproximativ la același preț, 1600 lei, și cel puțin în cazul acestor gospodării efectul va fi mai mic. Vom da compensații acolo, evident”, a spus Vasile Tofan.

Premierul a fost întrebat și despre sursa banilor pentru compensații. Potrivit lui Vasile Tofan, Guvernul este în proces de identificare a surselor, iar la ședințele cu miniștrii pe subiectul bugetului „ies scântei”.

„La moment am alocat din buget pentru acest an 550 de milioane de lei. La moment lucrăm cu donatorii pentru a identifica surse suplementare. Dacă nu o să găsim bani, toate compensările vor veni din bugetul național, deci va avea un efect bugetar. (…) Asta înseamnă că luăm inclusiv din alte domenii și aici trebuie să spun că trebuie să ne forțăm pe anumite domenii, ca să mai reducem cheltuielile, să eliminăm risipa.

Azi am avut o ședință pe buget, care a fost aprinsă uneori, dar e bine că a fost aprinsă. Mie îmi plac ședințele unde lucrurile se discută intens pe cifre și dacă uneori ies scântei, asta înseamnă că e o decizie bună, nu neaparat conflictuală. Și azi au ieșit scântei la Guvern, trebuie să vă spun. În sens bun au ieșit scântei”, a spus premierul.

În sezonul rece 2025-2026, peste 605 mii de gospodării au beneficiat de compensații pentru încălzire. Potrivit datelor prezentate atunci de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, 53% dintre gospodăriile beneficiare urmau să primească valoarea maximă a compensației, 23% – între 500 și 1000 de lei, iar restul – suma minimă de 500 de lei.

În total, aproximativ 783 mii de cereri au fost depuse pentru compensarea cheltuielilor la căldură în sezonul rece 2025-2026.