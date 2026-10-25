LIVE TEXT Ucraina a atacat o uzină de titan din Rusia, aflată la peste 1400 de kilometri de graniță. Război în Ucraina, ziua 1705

UPDATE 15:20 Forțele ucrainene au atacat Avisma, unul dintre cei mai mari producători de bureți de titan din lume, în Berezniki, regiunea Perm, pe 25 octombrie, a relatat canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, scrie Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Makhonin, a declarat în jurul orei 11:00, ora locală, că 11 drone au fost doborâte în timpul unui atac ucrainean asupra regiunii.

Makhonin a adăugat că o „instalație industrială” din partea de nord a regiunii a suferit daune „minore”, dar a continuat să funcționeze normal. Guvernatorul nu a specificat ce instalație a fost avariată.

Potrivit lui Makhonin, cinci angajați ai instalației au fost, de asemenea, răniți în atacul ucrainean.

Exilenova+ a declarat că atacul a vizat Avisma, situată la aproximativ 170 de kilometri de orașul Perm. Fabrica face parte din corporația metalurgică rusă VSMPO-AVISMA.

Situată la peste 1400 de kilometri de granița ucraineno-rusă, Avisma se află sub sancțiuni americane din 2023. Fabrica produce produse utilizate în aeronave militare, submarine nucleare, vehicule blindate și sisteme de rachete.

Ucraina atacă în mod regulat ținte militare în interiorul Rusiei și al teritoriilor ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Statul Major General al Ucrainei a declarat că forțele ucrainene au atacat, de asemenea, stații radar militare rusești din regiunea Belgorod în noaptea de 25 octombrie, precum și un post de comandă rusesc în regiunea ocupată Zaporijjea și un post de comandă și observare în regiunea ocupată Herson.

UPDATE 13:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 24 octombrie că își imaginează că Statele Unite vor face afaceri atât cu Ucraina, cât și cu Rusia după încheierea războiului, în ciuda criticilor aduse eforturilor de restabilire a relațiilor comerciale cu Moscova, potrivit Kyiv Independent.

Declarația vine în contextul în care primul petrolier care transportă motorină rusă se îndreaptă spre New York din portul Primorsk de la Marea Baltică, urmând să livreze 40 de mii de tone metrice de combustibil în urma unui acord de aprovizionare anunțat de Trump pe 9 octombrie.

La scurt timp după anunț, Moscova a ridicat parțial restricțiile asupra exporturilor de motorină, permițând vânzarea a 500 000 de tone metrice.

„Cu siguranță, vom face afaceri atât cu Ucraina, cât și cu Rusia după încheierea acestui război, cred eu”, a spus Trump.

Trump a adăugat că dorește „să revenim la o situație în care Rusia și Ucraina să ajungă la un acord, iar noi să putem face afaceri cu ambele părți”.

Președintele SUA a susținut, de asemenea, că Washingtonul ar fi trebuit să obțină beneficii financiare mai mari în schimbul ajutorului de miliarde de dolari acordat Kievului în timpul președinției lui Joe Biden.

UPDATE 11:00 Un roi masiv de drone ucrainene a atacat regiunea de frontieră rusă Belgorod în noaptea de 25 octombrie, potrivit oficialilor locali și imaginilor martorilor oculari postate pe rețelele de socializare, scrie Kyiv Independent.

Cea mai mare parte a dronelor s-a concentrat asupra unei singure zone din centrul orașului Belgorod, relatează localnicii. Potrivit canalului de monitorizare Exilenova-Plus, ținta a fost complexul comercial MegaGRINN, cel mai mare centru de retail și divertisment din Belgorod.

MegaGRINN acoperă o suprafață de peste 163 de mii de metri pătrați și găzduiește peste 200 de magazine, precum și un supermarket, un cinematograf și restaurante. Facilitatea a fost închisă și goală de vizitatori în timpul atacului de noapte.

Locuitorii locali au raportat, de asemenea, un incendiu în curtea unui complex rezidențial din zonă.

Cartierul General Operațional al Regiunii Belgorod a confirmat un „atac masiv cu drone” împotriva orașului și a declarat că serviciile de urgență au fost trimise în zonele afectate, deși nu au numit nicio țintă specifică.

Atacul a ucis un civil și a rănit alți 14, au declarat autoritățile. Cel puțin 30 de clădiri de apartamente, 35 de vehicule, patru case, trei clădiri administrative și opt proprietăți comerciale au fost avariate. The Kyiv Independent nu a putut verifica aceste rapoarte la momentul publicării.

UPDATE 09:12 Serviciul de Urgență al Ucrainei anunță că în regiunea Dnipropetrovsk au fost înregistrați trei morți și 15 răniți în urma atacurilor rusești.

„De seară până dimineață, armata rusă a atacat trei districte ale regiunii de peste 20 de ori”, potrivit salvatorilor.

În districtul Synelnyky, trei persoane au fost ucise, alte 14 au fost rănite, inclusiv o fetiță de 11 ani. Clădiri rezidențiale, magazine și mașini au fost avariate.

În regiunea Nikopol, un bărbat a fost rănit, o casă privată a fost avariată.

În regiunea Dnipro, infrastructura a fost avariată în urma atacului.

Salvatorii Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au stins toate incendiile provocate de atacurile Rusiei.