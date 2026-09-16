R. Moldova va primi un grant de 4,3 milioane de euro pentru Armata Națională. Pentru ce vor fi folosiți banii

R. Moldova va beneficia de un grant în valoare de 4,32 milioane de euro pentru consolidarea capacităților Armatei Naționale. Guvernul a aprobat miercuri, 16 septembrie, semnarea unui acord în acest sens între Ministerul Apărării și Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare (UNITAR).

Potrivit Guvernului, banii vor fi folosiți pentru procurarea de echipamente și tehnică necesare Armatei Naționale, inclusiv pentru intervenții în situații de criză și calamități naturale.

Grantul va fi oferit prin intermediul UNITAR și va avea o valoare totală de 4,32 milioane de euro.

Autoritățile susțin că proiectul va contribui la modernizarea capacităților logistice și operaționale ale Armatei Naționale și la îmbunătățirea capacității de reacție în situații de urgență.