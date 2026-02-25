R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi R. Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 de mii de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina.
Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre FICR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.
Conform sursei citate, mijloacele financiare vor fi utilizate pentru acoperirea unei părți din cheltuielile operaționale ale celor 18 centre de plasament temporar active pe teritoriul R. Moldova, prevăzute pentru anul 2026. Este vorba despre cheltuieli de personal, utilități, bunuri și servicii, consumabile și materiale de întreținere, precum și alte costuri necesare asigurării condițiilor de cazare și protecție pentru beneficiari, se arată în comunicat.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale estimează că sprijinul financiar va contribui la asigurarea unor condiții adecvate de trai și protecție pentru aproximativ 1000 de beneficiari vulnerabili.
„Acordul va intra în vigoare la data semnării și va rămâne valabil până la sfârșitul anului 2026. Acesta reprezintă continuarea cooperării dintre FICR și Republica Moldova în domeniul finanțării centrelor de plasament temporar pentru refugiați, începută în anul 2023. În această perioadă, FICR a acordat granturi în valoare totală de 2,5 milioane de franci elvețieni. FICR este o organizație internațională cu sediul la Geneva (Elveția), care coordonează cea mai mare rețea umanitară din lume, formată din 191 de Societăți Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie și peste 17 milioane de voluntari”, se arată în comunicat.