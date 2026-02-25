R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi R. Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 de mii de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina.

Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre FICR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Conform sursei citate, mijloacele financiare vor fi utilizate pentru acoperirea unei părți din cheltuielile operaționale ale celor 18 centre de plasament temporar active pe teritoriul R. Moldova, prevăzute pentru anul 2026. Este vorba despre cheltuieli de personal, utilități, bunuri și servicii, consumabile și materiale de întreținere, precum și alte costuri necesare asigurării condițiilor de cazare și protecție pentru beneficiari, se arată în comunicat.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale estimează că sprijinul financiar va contribui la asigurarea unor condiții adecvate de trai și protecție pentru aproximativ 1000 de beneficiari vulnerabili.