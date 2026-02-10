R. Moldova și Ucraina vor înființa un punct nou de trecere la frontiera comună, iar un pod va fi construit peste Nistru

R. Moldova și Ucraina vor înființa un nou punct de trecere rutier „Cosăuți -Yampil” și vor construi un pod rutier transfrontalier peste Nistru, ca urmare a semnării marți, 10 februarie, la Kiev a Protocolului dintre Guvernul R. Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Protocolul stabilește baza juridică pentru înființarea punctului de trecere rutier „Cosăuți-Yampil”.

„Acesta va fi deschis după realizarea infrastructurii necesare, facilitând traficul internațional și mobilitatea cetățenilor. De asemenea, documentul prevede și construirea unui pod rutier transfrontalier peste râul Nistru, care la rândul lui va facilita trecerea internațională și va simplifica formalitățile pentru cetățenii din raioanele de frontieră”, anunță MAI.

Tot la Kiev, în cadrul unei întâlniri bilaterale dintre Ministra Afacerilor Interne ale R. Moldova, Daniella Misail‑Nichitin, și Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klymenko, desfășurată în marja vizitei de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu la Kiev, oficialii au discutat despre:

Extinderea protecției temporare pentru cetățenii ucraineni aflați în Moldova;

Cooperarea în domeniul migrației și readmisiei persoanelor;

Siguranța frontierelor și facilitarea tranzitului de mărfuri strategice;

Consolidarea colaborării operative între Poliția R. Moldova și Poliția Națională a Ucrainei

Totodată, un convoi umanitar organizat de Guvernul R. Moldova va ajunge la Kiev, livrând un pachet de asistență în valoare de aproape 700.000 de euro pentru populația afectată din Ucraina. Donația include:

Cinci autospeciale pentru intervenții la incendii și salvare, care vor sprijini echipele de urgență în intervenții rapide și complexe;

Stații electrice mobile cu generatoare diesel, pentru asigurarea energiei de rezervă în spitale, puncte operaționale și alte facilități esențiale;

Echipamente medicale pentru prim ajutor și intervenții de urgență, menite să salveze vieți și să faciliteze gestionarea situațiilor medicale critice;

Alimente de bază și bunuri esențiale de uz casnic, pentru a oferi sprijin populației afectate și a acoperi nevoile de zi cu zi ale familiilor.

,,Această acțiune este expresia unei prietenii autentice, este declarația noastră fermă că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina și de poporul său în lupta pentru pace și pentru demnitate umană. Solidaritatea noastră nu slăbește; ea crește în fața provocărilor și rămâne aliniată cu valorile pe care le împărtășim – respectul față de viață, drepturile omului și speranța pentru un viitor mai bun”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Toate bunurile au fost pregătite și colectate de Ministerului Afacerilor Interne – MAI, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Resurse Materiale și Serviciul Medical al MAI – precum și cu sprijinul partenerilor din sectorul public, RED NORD.