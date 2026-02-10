Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski la Kiev. Avansarea procesului de integrare europeană, printre principalele subiecte discutate

Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre R. Moldova și Ucraina precum și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev, potrivit Guvernului.

Premierul a reafirmat sprijinul ferm al R. Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, menționând că autoritățile de la Chișinău vor continua să acorde susținere politică, diplomatică și umanitară pentru țara vecină, care, de patru ani, demonstrează eroism și curaj în fața războiului inuman dus de Federația Rusă, conform comunicatului Guvernului.

„R. Moldova și Ucraina își doresc același lucru – un cer deasupra capului spre care privești cu speranță în viitor, nu cu frică. Vrem să construim o lume în care copiii noștri trăiesc în libertate și suntem parteneri de încredere în acest drum”, a transmis șeful Executivului.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj în urma întrevederii oficiale cu premierul Alexandru Munteanu.

„În cadrul întâlnirii cu prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu, au fost discutate proiecte bilaterale între țările noastre. Energie, căi ferate, infrastructură – totul trebuie implementat. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat Ucrainei și poporului nostru. Avem o viziune comună asupra viitorului în Uniunea Europeană, iar drumul Ucrainei și al R. Moldova către UE trebuie să fie comun, astfel încât toți locuitorii regiunii noastre să beneficieze de consolidarea popoarelor noastre și a Europei în ansamblu”, a scris Zelenski pe Facebook.

Potrivit Guvenrului, R. Moldova oferă în mod constant pachete de ajutor umanitar Ucrainei. În total, până acum, au fost transmise 11 convoaie. Totodată, săptămâna trecută, Guvernul a aprobat transmiterea unui nou lot de asistență umanitară.

Sursa: gov.md

De asemenea, în cadrul întrevederii, a fost reconfirmată deschiderea R. Moldova de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv prin implementarea unor inițiative bilaterale și regionale în domeniile transport, infrastructură, energie, reziliență cibernetică și securitate. În același timp, a fost menționată continuarea colaborării în formatul trilateral „Triunghiul Odesa” (Republica Moldova-Ucraina-România).