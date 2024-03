R. Moldova s-a alăturat Mecanismului Moscova al OSCE pentru a examina detenția ilegală a civililor din Ucraina de către Rusia

R. Moldova s-a alăturat celor 44 de state participante la Mecanismul Moscova al OSCE pentru a examina detenția arbitrară și ilegală a unui număr mare de civili din Ucraina de către Rusia. Anunțul a fost făcut pe rețeaua de socializare X de către misiunea diplomatică a R. Moldova la Viena.

🇲🇩 Moldova joined the 44 @OSCE participating States in invoking today #OSCE #MoscowMechanism to examine the arbitrary and unlawful detention of large numbers of #Ukrainian civilians by #Russia 🇷🇺. pic.twitter.com/v0oztqVWNQ