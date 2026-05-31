R. Moldova produce anual 23 de mii de tone de nuci și se menține printre principalii exportatori mondiali

Republica Moldova produce anual aproximativ 23 de mii de tone de nuci în coajă, cultivate pe o suprafață de circa 18 mii de hectare. Țara se menține, totodată, printre principalii exportatori mondiali, ocupând locul 11 la nivel global la exportul de nuci și locul 9 la exportul de miez de nucă, cu livrări de circa 41,5 milioane de dolari.

Evoluția sectorului nucifer a fost discutată în cadrul conferinței dedicate celor 20 de ani de activitate ai Asociației Nucicultorilor din Republica Moldova, transmite IPN.

Prezentă la eveniment, ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că dezvoltarea domeniului depinde de modernizarea plantațiilor, creșterea valorii adăugate și accesul la tehnologii și soiuri performante din Uniunea Europeană.

„Sectorul nucifer continuă să fie unul strategic pentru economia agricolă a țării. Republica Moldova exportă anual nuci în valoare de peste 40 de milioane de dolari, iar produsele cu valoare adăugată, în special nucile decojite, reprezintă segmentul cu cel mai mare potențial de dezvoltare”, a menționat ministra.

Potrivit MAIA, 86% din exporturile de nuci ale Republicii Moldova sunt orientate către piața UE, țara situându-se în top 5 furnizori pentru statele membre. Principalele destinații sunt Germania, Franța, România și Țările de Jos.