R. Moldova, pe locul 9 la Cupa Mondială de Para Powerlifting 2024

Echipa R. Moldova la Cupa Mondială de Para Powerlifting 2024 s-a clasat pe locul 9 din totalul de 34 națiuni, anunță Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova. Totodată, trei membri ai echipei noastre au reușit să urce pe podium, luâng locuri de frunte.

Mihail Blanaru a câștigat locul întâi în categoria cadeți, cu greutatea sub 49 kg, Egor Briculschi s-a clasat pe primul loc în rândul juniorilor, greutatea sub 80 kg, iar Larisa Marinenkova a obținut locul doi între sportivii adulți, greutatea sub 73 de kg.

De asemenea, Roșca Ștefan s-a plasat pe locul patru în categoria sub 88 kg, Raiul Denis pe locul șapte în aceeași categorie de greutate, Buruian Valeriu a ocupat locul opt în categoria seniorilor cu greutatea sub 80 kg, iar Țurcan Mihail s-a clasat pe locul nouă în categoria de greutate sub 97 kg.

Lotul a fost condus de către antrenorii Iov Zinaida, Iov Alexandru și Prodan Dumitru.

Cupa Mondială de Para Powerlifting 2024 s-a desfășurat între 20 și 25 martie, în orașul egiptean Sharm El Sheikh. În total, la competiție au participat 245 de sportivi din 34 de țări, dintre care 7 sportivi au reprezentat R. Moldova.