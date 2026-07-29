R. Moldova împrumută 150 de milioane de euro pentru sprijinirea agricultorilor și întreprinderilor din sectorul agroalimentar

Banca Europeană de Investiții (BEI) va oferi R. Moldova un împrumut în valoare de 150 de milioane de euro de care vor beneficia agricultorii și întreprinderile din sectorul agroalimentar. Mai exact, banii vor fi oferiți pentru proiectul „Livada Moldovei II”, care are scopul de a sprijini investițiile în horticultură, viticultură, zootehnie, acvacultură, procesarea produselor agricole, sisteme moderne de irigare și digitalizarea proceselor de producție.

În cadrul ședinței Guvernului din 29 iulie, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre R. Moldova și BEI, care prevede alocarea împrumutului.

Aproximativ 90% din finanțare va fi direcționată pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi cu capitalizare medie din sectorul agroalimentar prin credite acordate prin bănci, companii de leasing și organizații de creditare nebancară. Celelalte 10% din finanțare va susține investiții publice în infrastructura de cercetare agricolă, educație, siguranță alimentară și servicii publice dedicate sectorului agroalimentar.

„Astfel, agricultorii vor putea investi în echipamente performante, tehnologii eficiente, extinderea capacităților de producție și procesare, îmbunătățirea calității produselor și adaptarea afacerilor la cerințele pieței”, se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii și Industriei Aliementare.

„Livada Moldovei II” continuă programul implementat anterior împreună cu Banca Europeană de Investiții și face parte din proiectele investiționale incluse în Mecanismul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova.

Proiectul urmărește creșterea competitivității producătorilor agricoli, dezvoltarea afacerilor din mediul rural, crearea unor noi oportunități economice și consolidarea securității alimentare. Se estimează că proiectul va mobiliza investiții de peste 300 de milioane de euro în sectorul agroalimentar.