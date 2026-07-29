Reacția Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la investigația privind calitatea dispozitivelor medicale și numirea ilegală în funcție a șefei instituției

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) anunță că a luat act de investigația publicată de Jurnal.md, care a scos la iveală că mai mulți actuali și foști angajați ai instituției ar indica probleme în procesul de evaluare a dispozitivelor medicale. Instituția comunică că suma de 40 000 de lei menționată în investigație reprezintă, conform platformei de achiziții, prețul ofertei pentru serviciile contractate, nu o remunerație lunară. Totodată, AMDM a enumerat mai multe măsuri care sunt întreprinse în prezent, în contextul anchetei jurnalistice.

„1. Verificăm prioritar calitatea cateterelor intravenoase semnalate în instituțiile medicale pediatrice. În următoarele 10 zile lucrătoare, identificăm produsele și loturile vizate, colectăm informațiile de la instituțiile medico-sanitare. Până la finalizarea verificărilor, vom comunica instituțiilor medicale orice măsură de precauție necesară privind utilizarea loturilor vizate. 2. Cooperăm deplin cu controlul tematic dispus de Ministerul Sănătății. Punem la dispoziția echipei de control toate documentele solicitate: dosarele de evaluare, contractele experților externi, declarațiile privind conflictele de interese, logurile sistemelor informaționale și materialele aferente dosarului judiciar menționat în articol”, se arată într-un comunicat am AMDM din 29 iulie.

Reprezentanții instituției mai afirmă că „tratează cu maximă seriozitate orice informație care vizează siguranța dispozitivelor medicale și integritatea proceselor de evaluare și înregistrare”, iar „siguranța pacienților este prioritatea absolută a Agenției”.

Instituția solicită personalului medical, pacienților, instituțiilor medico-sanitare și operatorilor economici să raporteze imediat AMDM, pe link-ul https://amdm.gov.md/ro/page/raportare_incident_dm, orice incident sau posibilă deficiență de calitate și să păstreze dispozitivele, ambalajele și datele de identificare ale loturilor, necesare investigației.

„Pentru a proteja corectitudinea verificărilor, nu comentăm în această etapă acuzațiile individuale și nu formulăm concluzii privind răspunderea persoanelor vizate. Rezultatele controlului vor fi făcute publice. În cazul constatării unor încălcări, vom aplica măsurile prevăzute de lege — inclusiv restricționarea sau retragerea dispozitivelor de pe piață, măsuri administrative sau disciplinare și sesizarea autorităților competente”, a punctat Agenția.

O investigație Jurnal.md a scos la iveală că mai mulți actuali și foști angajați ai instituției ar indica probleme în procesul de evaluare a dispozitivelor medicale.

Potrivit investigației Jurnal.md, mai mulți angajați ai spitalelor de copii din Chișinău afirmă, sub protecția anonimatului, că aceste instituții sunt aprovizionate cu catetere de o calitate atât de proastă, încât, uneori, sunt folosite mai multe pentru o singură injecție.

De asemenea, și documente obținute de publicație arată că și numirea de către Guvernul Recean a Iulianei Albu la șefia agenției s-ar fi desfășurat contrar legislației.

Investigația Jurnal.md mai arată că la Agenția Medicamentului ar exista suspiciuni privind prioritizarea unor dosare de evaluare a dispozitivelor medicale și implicarea unor specialiști ai Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Mai multe despre aceste abateri, conflicte de interese și scandalul care ar fi izbucnit în interiorul AMDM găsiți pe Jurnal.md, unde va urma a doua parte a investigației.

Ministerul Sănătății a anunțat inițierea unui control la instituție.