R. Moldova are ambasadori noi în România, Ucraina, Franța și China. Numirea acestora, aprobată de Guvern

R. Moldova are patru ambasadori noi, în România, Ucraina, Franța și China. În ședința de joi, 22 ianuarie, cabinetul de miniștri a aprobat un nou pachet de numiri diplomatice, „reconfirmând angajamentul R. Moldova pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice”, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Guvernul a decis numirea următorilor ambasadori extraordinari și plenipotențiari ai R. Moldova:

Mihail Mîțu – ambasador al R. Moldova în România;

– ambasador al R. Moldova în România; Victor Chirilă – ambasador al R. Moldova în Ucraina;

– ambasador al R. Moldova în Ucraina; Lorina Bălteanu – ambasadoare a R. Moldova în Republica Franceză;

– ambasadoare a R. Moldova în Republica Franceză; Petru Frunze – ambasador al R. Moldova în Republica Populară Chineză.

„Executivul mizează pe expertiza și profesionalismul diplomaților desemnați pentru a consolida relațiile bilaterale, a valorifica oportunitățile de cooperare și a reprezenta cu fermitate R. Moldova pe plan internațional”, notează MAE.

Mihai Mîțu are studii în drept și diplomație și deține, din anul 2022, funcția de secretar general al MAE. Diplomatul are o experiență de peste 15 ani în structurile MAE, inclusiv în cadrul ambasadelor R. Moldova din Regatul Suediei, Statele Unite ale Americii și România, unde a activat în calitate de consilier în perioada 2019–2021. Mîțu a fost printre cei cărora președinta Maia Sandu le-a acordat cel mai înalt rang diplomatic, de ambasador, acum câteva zile.

Sursa: parlament.md

Victor Chirilă este licențiat în istorie și deține un masterat în politici europene. Din anul 2021 și până în prezent a fost ambasador al R. Moldova în România. S-a alăturat MAE în anul 1996, unde a exercitat diverse funcții, inclusiv pe cea de consilier în cadrul Ambasadei R. Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA). În perioadele 2009–2016 și 2020–2021, a deținut funcția de director executiv al Asociației pentru Politica Externă din R. Moldova.

Sursa: parlament.md

Lorina Bălteanu este poetă din R. Moldova. Anterior, a condus două reviste literare și un trust de presă. În anul 1998 a absolvit Universitatea din Dijon, Franța, iar doi ani mai târziu s-a stabilit la Paris, unde s-a lansat în domeniul designului de interior și și-a creat propria marcă de bijuterii.

Sursa: mfa.gov.md

Petru Frunze a studiat dreptul și are experiență în administrația publică locală. În perioada 2011–2019, a fost primar al localității Puhoi din raionul Ialoveni. Ulterior, a fost ales deputat în Parlamentul R. Moldova, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în două legislaturi: 2019–2021 și 2021–2025.

Sursa: mfa.gov.md

Potrivit Legii cu privire la serviciul diplomatic, propunerile privind numirea în funcția de ambasador sunt înaintate Guvernului de către MAE, cu consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului. Ulterior, ambasadorii sunt numiți în funcție de Președinta R. Moldova, Maia Sandu.