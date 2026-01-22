LIVE Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat mai multe modificări la Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă

Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 22 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea volumelor de recoltare a masei lemnoase din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030 și proiectul de hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anul 2026.

UPDATE 17:20 Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat avizul asupra proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

„Acordarea suportului unic a fost indicat fără sursa financiară pentru aceste plăți, în același timp vreau să menționez că noi am prevăzut în bugetul pentru anul 2026 un șir de alocații sociale pe care le vom oferi grupurilor vulnerabile. Doar pentru ajutor social au fost prevăzute peste 580 de milioane de lei, care vor merge ca ajutor social la familii vulnerabile. Cu partenerii de dezvoltare și donatorii avem un buget de 8 milioane, care vor merge ca sprijin pentru familii cu copii vulnerabili”, a precizat Natalia Plugaru.

UPDATE 17:17 Mai multe avize legate de modificare Codului Fiscal au fost aprobate de miniștri.

UPDATE 17:14 Avizul la proiectul de lege cu privire la modificarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice (aspecte legate de interzicerea deconectărilor de la serviciile locativ-comunale în perioada rece a anului) a fost aprobat.

UPDATE 17:12 Avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost votat.

„Guvernul nu susține această inițiativă pentru că presupune costuri suplimentare destul de mari, care nu au acoperire bugetară și pentru că contravine legislației în vigoare”, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan.

UPDATE 17:10 Miniștrii au aprobat proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului tehnic cu privire la elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

UPDATE 17:06 Proiect de hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anul 2026 „pentru a ajunge cât mai aproape de UE” a fost aprobat.

UPDATE 17:05 A fost aprobat proiect privind modificarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă. Acest proiect clarifică condițiile de acordare a tichetelor de masă, pentru salariații din schimbul de noapte.

UPDATE 17:04 Proiect de hotărâre privind aprobarea volumelor de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030 a fost aprobat de miniștri.

Proiectul vizează intervenția planificată în fondul forestier testat fundamentată pe amenjamentele silvice pentru executarea lucrărilor de regenerare, conservare și reconstrucția ecologică.

UPDATE 17:02 Eugeniu Rusu a fost eliberat din funcția de director general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală în baza cererii de demisie. Astfel, până la numirea unui director, Natalia Mogol va exercita funcțiile de director al Agenției.

UPDATE 17:00 Nicolae Munteanu a fost numit în funcția de director general al Agenției „Moldsilva”. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, acesta are o carieră de peste 30 de ani în domeniul silvic.

Totodată, Nicu Belitei a fost numit în funcția de director al Agenției de Mediu din 23 ianuarie. Acesta are o experiență de peste 10 ani în instituții publice și a coordonat reforma Administrației Naționale „Apele Moldovei”.

„Consolidarea instituției, monitorizarea strictă a calității aerului, solului și apelor, dar și reducerea timpului de așteptare pentru avize și autorizații. Acestea vor fi obiectivele noului director, Nicu Belitei”, a menționat ministrul.

UPDATE 16:57 Svetlana Ghetmancenco în funcția de director al Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare din 26 ianuarie.

Totodată, Alexandra Șian a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii în baza cererii de demisie.

UPDATE 16:55 Ion Curmei a fost numit în funcția de șef-adjunct interimar al Inspectoratului Național pentru Supravegherea Tehnică.

UPDATE 16:52 Ștefan Gorda, ambasador al R. Moldova în Kazahstan a fost rechemat din funcție. Totodată, Corina Călugăru a fost rechemată din funcția de ambasadoare al R. Moldova în Franța. Astfel, Lorina Bălteanu a fost numită ambasadoare al R. Moldova în Franța. Mihail Mîțu a fost numit ambasador al R. Moldova în România. Victor Chirilă a fost numit ambasador al R. Moldova în Ucraina. Petru Frunze a fost numit ambasador al R. Moldova în China. Vladislav Culminschi – ambasador al R. Moldova în SUA și prin cumul în Mexic. Viorel Ursu – ambasador al R. Moldova în Suedia, Islanda, Norvegia și Finlanda, prin cumul.