Europa Liberă: Autoritățile au permis companiei „Lukoil” să cumpere produse petroliere de pe piața locală destinate vânzării în propria rețea

Autoritățile au decis să permită companiei „Lukoil”, vizată de sancțiuni americane, să folosească resurse financiare pentru aprovizionarea cu carburanți a rețelei sale de benzinării din R. Moldova. Măsura are scopul de a asigura accesul populației la carburanți, în condițiile în care rețeaua de stații a companiei are o pondere importantă pe piață, scrie Europa Liberă.

Anterior, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a comunicat pe 26 martie despre măsurile luate de Guvern în contextul stării de urgență. Printre măsuri se numără prevederea conform căreia stațiile de alimentare vor fi obligate să vândă motorina mai scumpă la prețul celei standard, dacă aceasta lipsește, iar importatorii de produse petroliere vor trebui să prezinte planuri de achiziții pentru cinci zile.

CNMC a precizat pentru Europa Liberă că „Lukoil-Moldova” va putea efectua tranzacții exclusiv pentru achiziția de produse petroliere de pe piața locală destinate vânzării în propria rețea.

Surse din cadrul companiei au declarat pentru Europa Liberă că toate benzinăriile sunt funcționale, deși guvernul anunțase că o parte din ele ar fi închise. Sursa a confirmat că din cauza că fondurile din conturi sunt „înghețate”, unele stații „au probleme cu stocul de motorină”, dar că se lucrează pentru a echilibra situația și pentru a fi suplimentate stocurile, a scris publicația.

La fel, printre măsurile luate ieri, 26 martie, de autorități, se numără și modificarea modului de calcul al prețurilor la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va utiliza o medie de 7 zile, în loc de 14, pentru cotațiile internaționale, ceea ce va oferi „o mai mare stabilitate a prețurilor la pompă”.

„Pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant, permitem stațiilor de alimentare să vândă alte tipuri de motorină la prețul motorinei standard, în cazul în care aceasta din urmă lipsește temporar de la pompă. Adică, dacă stația arată că nu există motorină de tip standard și încearcă să vândă motorină mai scumpă, va trebui să o vândă la prețul motorinei de tip standard”, se arată în mesajul CNMC.

Conform datelor de pe platforma e-Carburanți al ANRE, astăzi 26 martie, în 238 din cele 614 stații de alimentare nu se vinde motorină. Expertul economic Stas Madan a explicat că există doi factori principali a acestei situații: „Comportamentul neobișnuit al consumatorilor din această perioadă care și-au făcut plinul și au mai pus și în canistre, în teama că nu vor găsi motorină sau că aceasta se va mai scumpi, precum și dificultatea tot mai mare a importatorilor de a aduce motorină suficientă în țară”.