Măsurile aplicate în contextul stării de urgență în sectorul energetic au fost actualizate. Ce prevăd modificările

Guvernul R. Moldova a aprobat actualizarea măsurilor aplicate în contextul stării de urgență în sectorul energetic. Astfel, pe durata stării de urgență, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va utiliza o metodologie de calcul bazată pe o medie nu de 14, dar de 7 zile pentru cotațiile internaționale în cursul de schimb, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei al R. Moldova.

„Aceasta va oferi o mai mare stabilitate prețurilor la pompă. Astfel, când vor începe a scădea prețurile pe bursa internațională, vom reveni mai repede la prețuri accesibile pentru cetățeni. Mai mult, pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant, permitem stațiilor de alimentare să vândă alte tipuri de motorină la preț de motorină standard, în cazul în care aceasta din urmă lipsește temporar de la pompă. Adică, dacă stația arată că nu există motorină de tip standard și încearcă să vândă motorină mai scumpă, va trebui să o vândă la prețul motorinei de tip standard”, a explicat Ministerul Energiei al R. Moldova.

Conform proiectului, ANRE R. Moldova va solicita tuturor importatorilor de produse petroliere să prezinte un plan real de achiziții de 5 zile și să ceară de la importatori să nu importe mai puțin pentru luna aprilie decât au importat pentru luna martie. Măsura va ajuta la suplinirea stocurilor de carburanți, au precizat responsabilii de la Energie.

Totodată, modificările mai prevăd că procedurile de serviciu ale personalul din sectorul ordinii publice și securității statului nu vor fi afectate de starea de urgență în sectorul energetic.

„În mod uzual atunci când este o stare de urgență, acest tip personal spre exemplu nu are dreptul de a depune rapoarte de demisie sau de plecare la pensie. Nu vor fi îngrădite aceste drepturi fiindcă nu este cazul în circumstanțele acestei crize”, se subliniază în comunicat.

O altă măsură a fost introdusă ținând cont că în prezent o parte dintre stațiile cu cea mai mare pondere din țară, operate de „Lukoil-Moldova” SRL, sunt închise. Astfel, pentru ca cetățenii să aibă acces la carburanți acolo unde le este mai comod, s-a aprobat ca exclusiv pentru achiziția de produse petroliere de pe piața locală și vânzarea lor în rețeaua națională de stații, operatorul Lukoil să poată folosi doar sursele existente pentru a-și suplini stocurile, în special de motorină, în toate stațiile pe care le deține.