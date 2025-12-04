Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit anchetei britanice

Președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra agentului dublu rus Serghei Skripal în 2018, într-o„ demonstrație de putere” care a dus la moartea unei femei nevinovate. Aceasta esteconcluzia la care a ajuns joi, 4 decembrie, o anchetă publică britanică, potrivit Reuters.

În concluziile sale, președintele comisiei, fostul judecător al Curții Supreme din Marea Britanie Anthony Hughes, a declarat că este convins că o echipă de ofițeri ai serviciului de informații militare GRU a încercat să-l asasineze pe Skripal, care a vândut secrete rusești Marii Britanii și s-a mutat acolo după un schimb de spioni în 2010.

„Am ajuns la concluzia că operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către președintele Putin. Dovezile că acesta a fost un atac al statului rus sunt copleșitoare”, a afirmat Hughes în raportul său.

Skripal a fost găsit împreună cu fiica sa, Iulia, leșinat și inconștient, pe o bancă publică din orașul Salisbury, din sudul Angliei, în martie 2018, după ce Noviciok a fost aplicat pe mânerul ușii de la intrarea în casa sa din apropiere. Skripal, fiica sa și un ofițer de poliție care s-a deplasat la casa lui Skripal au fost grav afectați de efectele agentului, dar și-au revenit.

Aproximativ patru luni mai târziu, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani, mamă a trei copii, a murit din cauza expunerii la otravă, după ce partenerul ei a găsit o sticlă de parfum contrafăcută pe care spionii ruși o folosiseră pentru a introduce ilegal în țară agentul neurotoxic de uz militar, potrivit anchetei.

Aceste acțiuni „uimitor de imprudente” înseamnă că potențialii asasini, superiorii lor din GRU și cei care au autorizat atacul, până la Putin însuși, poartă responsabilitatea morală pentru moartea lui Sturgess, a afirmat Hughes.

„Atacul asupra lui Serghei Skripal de către Rusia nu a fost, se pare, conceput pur și simplu ca o răzbunare împotriva lui, ci a constituit o declarație publică, atât pentru consumul internațional, cât și pentru cel intern, că Rusia va acționa decisiv în ceea ce consideră a fi propriile sale interese”, se arată în raport.

Rusia a negat întotdeauna orice implicare, calificând acuzațiile drept propagandă anti-rusă. Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Hughes a afirmat că cei doi ruși care au uns Noviciok pe ușa lui Skripal au aruncat sticla care conținea otravă fără să țină cont de pericolul pe care îl reprezenta pentru persoane nevinovate. Ancheta a relevat că sticla de parfum contaminată conținea suficientă otravă pentru a ucide mii de oameni.

Deși Putin îl denunțase anterior pe Skripal ca trădător, ancheta a concluzionat că nu există nimic care să sugereze că agentul dublu ar fi fost în pericol iminent sau că s-ar fi putut face mai mult pentru a-l proteja.

Raportul de joi este a doua anchetă majoră care îl acuză pe Putin de atacuri pe teritoriul britanic împotriva dușmanilor săi percepuți.

O anchetă din 2016 a concluzionat că Putin a ordonat probabil asasinarea la Londra a lui Alexander Litvinenko, un disident rus și fost agent al serviciului de securitate FSB, folosind poloniu-210 radioactiv.

Marea Britanie impune noi sancțiuni împotriva GRU

Poliția britanică i-a pus deja sub acuzare în lipsă pe cei trei membri suspectați ai echipei ruse de asasini, deschide o nouă filă.

Joi, guvernul a anunțat noi sancțiuni împotriva agenției de informații GRU și l-a convocat pe ambasadorul rus în legătură cu ceea ce a numit „campania continuă de activități ostile” a Moscovei.

„Marea Britanie va opune întotdeauna rezistență regimului brutal al lui Putin și va denunța mașina sa criminală pentru ceea ce este”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat.

Incidentul de la Salisbury a declanșat cele mai mari expulzări diplomatice Est-Vest de la Războiul Rece, iar relațiile dintre Moscova și Londra s-au deteriorat și mai mult de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Marea Britanie oferind ajutoare militare importante Kievului.

Doi dintre rușii acuzați de Marea Britanie de comiterea otrăvirii au apărut ulterior la televiziunea rusă pentru a nega implicarea, afirmând că erau turiști nevinovați care vizitau catedrala orașului. Toți trei au negat orice implicare.