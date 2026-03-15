Proprietarul unei ferme din raionul Glodeni, plasat în arest pentru 30 de zile pentru că ar fi privat de libertate un bărbat

Poliția informează că, pe 12 martie 2026, un bărbat de 29 de ani a sesizat oamenii legii despre faptul că a fost agresat de proprietarul unei ferme din raionul Glodeni. Anunțul poliției vine după ce în spațiul public au aprăut informații cu privire la un caz de agresiune și lipsire ilegală de libertate.

În urma acțiunilor operative, oamenii legii au reținut în scurt timp un bărbat de 57 de ani.

„Acesta este bănuit de comiterea infracțiunii. Persoana a fost plasatǎ în arest pentru 30 de zile. Pe caz a fost pornitǎ o cauzǎ penală pentru răpirea unei persoane”, anunță Poliția.

Polițiștii continuă investigațiile și acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probatoriului.