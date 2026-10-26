Promo-LEX: Manuale rusești de istorie care justifică războiul împotriva Ucrainei vor fi introduse în 2027 din regiunea transnistreană

Elevii care studiază în limba ucraineană în regiunea transnistreană urmează să învețe istoria din manuale rusești care reproduc propaganda Kremlinului despre războiul împotriva Ucrainei, scrie Asociația Promo-LEX, carea a semnalat că această evoluție în cel de-al treilea raport de monitorizare a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană pentru anul 2026.

Introducerea acestor manuale reprezintă o nouă inițiativă de rusificare și politizare a educației din teritoriul temporar ocupat al R. Moldova, scrie sursa citată.

În comunicat se menționează că manualele sunt elaborate sub conducerea și cu participarea lui Vladimir Medinski, consilier al lui Vladimir Putin. Traducerea și introducerea lor în instituțiile cu predare în limba ucraineană sunt prevăzute în cadrul programului „Manual” („Учебник”) pentru perioada 2027–2031, elaborat de așa-numitul „minister al educației” de la Tiraspol. Noul program prevede înnoirea manualelor în contextul adaptării standardelor educaționale și a programelor de învățământ la sistemul educațional al Federației Ruse. Din 2002, procesul educațional din regiune este organizat în baza standardelor educaționale ale Federației Ruse, revizuite la fiecare cinci ani.

Promo-LEX scrie că structurile transnistrene ilegale justifică introducerea manualelor rusești de istorie inclusiv prin „imposibilitatea utilizării manualelor din Ucraina din motive ideologice”. Astfel, pentru școlile cu predare în limba ucraineană sunt pregătite traduceri ale unor manuale care denigrează Ucraina și legitimează agresiunea rusă împotriva acesteia.

Manuale de istorie în serviciul propagandei de război

Potrivit asociației, în august 2023, autoritățile ruse au prezentat noile manuale de istorie pentru clasele a X-a și a XI-a, elaborate cu participarea lui Medinski și introduse în școlile din Rusia începând cu luna septembrie a aceluiași an. În manualul pentru clasa a XI-a au fost rescrise secțiunile referitoare la perioada anilor 1970–2000 și a fost adăugat un capitol dedicat invaziei împotriva Ucrainei, prezentată sub denumirea de „operațiune militară specială”. Ocupația teritoriilor ucrainene este legitimată prin etichetarea acestora drept „noi regiuni” ale Rusiei, iar Ucraina este denigrată în secțiuni precum „Neonazismul ucrainean” și „Ucraina – stat neonazist”. Manualul declară drept obiectiv „educarea patriotismului”, minimalizează represiunile sovietice și atribuie Occidentului responsabilitatea pentru conflictele internaționale. Predarea istoriei a fost astfel transformată într-un instrument de propagandă.

În iulie 2026, Medinski a fost inclus pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană, care evidențiază rolul său în propaganda guvernamentală rusă și în elaborarea manualelor ce prezintă Ucraina ca parte a „lumii ruse”. În august 2026, Societatea Rusă de Istorie Militară, condusă de Medinski, a anunțat pregătirea unui manual de istorie a Ucrainei. Acesta ar urma să promoveze ideea „unității vechiului popor rus”, scrie Promo-LEX.

Doar 1% dintre elevi învață în ucraineană, într-un sistem care promovează rusificarea și „patriotismul transnistrean”

Conform comunicatului, în anul de învățământ 2025–2026, doar 423 de elevi studiau în limba ucraineană în trei școli din Tiraspol, Râbnița și Bender. Potrivit „Cărții albe privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene”, publicată de Promo-LEX, aceștia reprezentau 1% dintre elevii instituțiilor controlate de regimul de la Tiraspol, în timp ce 94,4% învățau în limba rusă. La nivel preșcolar, numai 24 de copii din întreaga regiune frecventau grupe cu predare în limba ucraineană.

Promo-LEX scrie că deși regimul de la Tiraspol invocă respectarea drepturilor comunităților etnolingvistice, menținerea predării în limba ucraineană nu îi protejează pe elevi de rusificare și îndoctrinare. Istoria Ucrainei nu este studiată, curriculumul acestor școli fiind structurat în jurul istoriei universale, istoriei Rusiei și al așa-numitei „istorii a Transnistriei”.

În paralel, notează asociația, elevii sunt implicați în activități de educație „patriotică” și militarizată, care promovează așa-numita „identitate transnistreană” și loialitatea față de regimul rus de ocupație. De exemplu, scrie Promo-LEX, în 2024, elevii Liceului Teoretic Ucrainean din Tiraspol au participat, cu echipa „Patrioții Transnistriei”, la un joc militar-sportiv care a inclus probe de tir, demontare și asamblare a armelor și un „marș de luptă”. Același liceu a găzduit în mod repetat concursul regional de istorie „Țara mea – Transnistria mea”.

