Au fost publicate alte 10 profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Găgăuzia, realizate în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”. Sumarul profilurilor din circumscripțiile electorale 6-10

O directoare de școală care s-a fotografiat cu un elev țînând în mână o sticlă de alcool, dar a spus că acolo era ceai, două persoane care au figurat în dosare penale, un fost procuror al autonomiei găgăuze și un fost deputat în Parlamentul de la Chișinău – sunt câțiva dintre candidații la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei în circumscripțiile electorale 6-10, monitorizați în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API). Profilurile lor de integritate au fost publicate astăzi. Informațiile au fost colectate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Din fiecare circumscripție electorală au fost aleși pentru monitorizare câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor.

Din cei patru candidați de pe Circumscripția 6 Ceadâr-Lunga, Gheorghi Leiciu și Natalia Mahalciuc au fost selectați pentru monitorizare.

Gheorghi Leiciu (63 de ani) este fost procuror al Găgăuziei, în prezent deputat independent; nu a făcut parte din vreun partid. Candidează pentru al treilea mandat consecutiv. Anterior a făcut parte din Consiliul Superior al Procurorilor de la Chișinău și chiar a fost propus pentru funcția de președinte al CSP, dar a refuzat. A practicat o perioadă avocatura și a predat la Universitatea de Stat din Comrat. În Adunarea Populară a criticat influența lui Ilan Șor asupra autonomiei. Mai multe detalii – în profilul integral.

Natalia Mihalciuc (45 de ani) candidează independent, este economistă și lucrează la Centrul de Sănătate Ceadâr-Lunga, secția financiară. Anterior a făcut parte din Partidul „Bugeacul Nostru”, redenumit astăzi în „Viitorul Moldovei” și condus de Vasile Tarlev, iar în anul 2025 o găsim în Partidul „Inima Moldovei”, creat de fosta bașcană Irina Vlah. Mihalciuc a candidat la alegerile parlamentare naționale în toamna anului 2025 cu acest partid, dar a fost exclusă, de rând cu alți candidați, formațiunea fiind suspectată că ar fi beneficiat de finanțări ilegale. Mai multe despre activitatea sa politică, dar și despre proprietăți și venituri – în profilul integral.

În Circumscripția 7 Ceadâr-Lunga candidează trei persoane, Elena Iurcenco și Victor Topal fiind candidații selectați pentru monitorizare.

Elena Iurcenco este deputată în funcție pe această circumscripție, reprezintă Partidul Socialiștilor și candidează pentru al doilea mandat. Ea este directoare a Liceului „Mihail Guboglo” din Ceadâr-Lunga. Jurnaliștii Campaniei „Pentru un Parlament Curat” au aflat că ea a fost amendată, la 4 ianuarie 2024, de Comisia Electorală Centrală (CEC), cu suma de 1 500 de lei, fiind recunoscută vinovată de finanțarea ilegală a partidelor politice (art. 483 Cod contravențional), pentru că la alegerile din 2023 pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze a donat în fondul candidatului socialist Grigori Uzun suma de 45 000 de lei. Suma ar fi depășit, potrivit CEC, plafonul pentru donații în numerar. Ea a contestat sancțiunea, însă instanțele de judecată au lăsat-o în vigoare. Și în activitatea pedagogică Elena Iurcenco a avut un incident în urma căruia s-a ales cu o „mustrare aspră” aplicată de Direcția Educație a Găgăuziei. În 2023, la un târg școlar din seria „Toamna de aur”, ea a apărut într-o fotografie alături de un elev din clasa a XI-a care ține în mână o sticlă de alcool. Iurcenco a contestat în instanță sancțiunea, argumentând că în sticlă era ceai și nu alcool, și că elevii au decorat masa clasei lor din cadrul târgului cu sticle de alcool în care era ceai, lucru pentru care au cerut permisiunea ei și a dirigintei de clasă. Judecătoria Comrat și Curtea de Apel Sud i-au dat câștig de cauză, dar Curtea Supremă de Justiție, la 6 octombrie 2026, a anulat ambele decizii și a trimis dosarul la rejudecare la Judecătoria Comrat. Elenei Iurcenco i-au fost solicitate comentarii asupra acestor cazuri, însă ea nu a răspuns la solicitarea reporterilor Campaniei. Alte informații despre candidată – în profilul integral.

Un alt candidat de pe Circumscripția 7, Victor Topal (49 de ani), candidează independent. Anterior a făcut parte din echipa Irinei Vlah în Comitetul Executiv al Găgăuziei, dar și din partidul pe care aceasta l-a fondat în 2024, „Inima Moldovei”. Victor Topal este ofițer de securitate, în prezent pensionat. La alegerile pentru Parlamentul R. Moldova din septembrie 2025 a candidat cu formațiunea „Inima Moldovei”, doar că a fost scos din cursă cu câteva zile înainte de alegeri, sub suspiciunea de finanțare ilegală. Până în 2021, Victor Topal spune că nu avea locuință, de aceea a apelat la programul guvernamental „Prima casă” și acum achită în rate o casă cu suprafața de 93 m.p. Alte detalii despre candidat – în profilul integral.

Dintre cei 5 candidați de pe Circumscripția 8 Ceadâr-Lunga, pentru monitorizare au fost selectați Alexandru Toporaș și Oleg Toporaș.

Alexandru Toporaș (34 de ani) este în prezent deputat din partea Partidului Socialiștilor și candidează pentru al doilea mandat. Administrează propria companie, specializată în transport rutier. În 2025, el declară că a vândut un autoturism BMW cu 20 000 de lei, iar reporterilor Campaniei „Pentru un Parlament Curat” le-a spus că mașina ar fi fost în stare avariată, de aceea prețul este atât de mic. Mai multe informații despre averile lui, precum și despre comportamentul său în Adunarea Populară aflați din profilul integral.

Oleg Toporaș (44 de ani) candidează din partea Partidului „Pentru Țară”, fondat relativ recent de Valentin Cimpoieș. Jurnaliștii campaniei au aflat că Oleg Toporaș are la activ, în 2016, o sancțiune pentru că în mai 2016 a fost prins băut la volan, în orașul Vulcănești. Judecătoria Ceadâr-Lunga l-a amendat cu 2 000 de lei și l-a privat de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de doi ani. Toporaș a contestat hotărârea, invocând mai multe încălcări procedurale, însă Curtea de Apel Comrat i-a respins recursul și a menținut sancțiunea. Oleg Toporaș a refuzat să comenteze incidentul pentru reporterii Campaniei, spunând doar că va oferi toate răspunsurile după 15 noiembrie 2026. Detalii – în profil.

În Circumscripția 9 Vulcănești candidează 4 persoane, dintre care au fost monitorizate două: Serghei Ponomarenco și Cornel Dudnic.

Serghei Ponomarenco (36 de ani) candidează din partea Partidului Socialiștilor, este fost fotbalist, antrenează elevii la fotbal și spune că vrea să obțină construirea cât mai curând a unui stadion modern în orașul Vulcănești. Reporterii Campaniei au descoperit că, în 2016, candidatul și tatăl său au fost acuzați și chiar condamnați la 5 ani de închisoare în România pentru contrabandă cu țigări. Totuși, în baza unor decizii ale instanțelor din Republica Moldova, el a fost lăsat în libertate. Ponomarenco spune că nu are nicio vină și că se afla întâmplător, ca pasager, în mașina în care poliția din Constanța a găsit mii de pachete de țigări camuflate. Întreaga istorie – în profilul integral.

Cornel Dudnic (44 de ani) candidează și la funcția de bașcan, dar și pentru un mandat de deputat regional. Este maestru în sport la judo. A fost membru activ al Partidului Democrat când această formațiune era controlată de Vlad Plahotniuc și – până în 2019 – deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista democraților. El și familia sa au companii peste hotare, dar spune că nu a încasat venituri din activitatea lor, întrucât ar reinvesti profitul. A avut venituri modeste în 2025 – 92 000 de lei pentru tot anul de la o companie agricolă pe care o gestionează. Întrebat de reporterii Campaniei dacă acest venit este suficient pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice, candidatul a răspuns: „În general, nu-mi ajunge, dacă vorbim la general”. Alte informații – în profilul integral.

În Circumscripția 10 Vulcănești, lupta electorală se va da între doi candidați: Piotr Fazlî și Roman Tiutin.

Piotr Fazlî (73 de ani) este în prezent deputat în Adunarea Populară și candidează pentru un nou mandat din partea Partidului Socialiștilor. Este fondator al Școlii de Arte Plastice pentru Copii din Vulcănești, pe care a condus-o mai mulți ani, iar din 2017 este președinte al Consiliului de Administrare al Asociației Obștești „Gagauz Art”. A fost decorat cu diverse distincții pentru contribuția la dezvoltarea artei plastice și implicarea în viața culturală și social-politică. În anii 2024-2025, Piotr Fazlî a fost implicat în litigii de judecată cu administrația raionului Vulcănești, care l-a destituit din funcția de cadru didactic la Școala de Arte Plastice. Cu toate acestea, el nu a fost restabilit în funcție – în octombrie 2025, Curtea de Apel Sud a constatat, prin decizie definitivă, că destituirea a fost conformă cu prevederile Codului Muncii, or, la momentul concedierii, Piotr Fazlî atinsese vârsta de pensionare. Alte detalii – în profil.

Roman Tiutin (46 de ani) candidează din partea formațiunii „Alianța Moldovenii”. Este fost membru activ al Partidului Comuniștilor, de care s-a despărțit în 2015 pentru a adera la socialiști. A plecat și din PSRM în 2019. De meserie este specialist în administrare funciară și jurist. În prezent face studii de masterat la Universitatea din Comrat. Din aprilie 2025 este director al Stației Tinerilor Tehnicieni din orașul Vulcănești, subordonată Administrației raionului. Concomitent, prestează servicii juridice unor companii private. Întrebat de reporterii Campaniei „Pentru un Parlament Curat” dacă, fiind într-o funcție publică, nu cumva s-ar afla în situație de incompatibilitate sau conflict de interese prestând servicii către privați, Roman Tiutin a răspuns: „Activitatea mea în domeniul juridic este realizată separat de atribuțiile în calitate de șef al unei instituții publice. Nu există un conflict de interese între aceste activități, întrucât prestarea serviciilor juridice nu reprezintă un impediment pentru realizarea atribuțiilor mele de funcție”. Candidatul a avut deschise pe numele său dosare penale pentru huliganism și răpire de persoane, dar cu timpul ele au fost închise. În prezent, are câteva litigii pe rol pentru declarații considerate defăimătoare. De asemenea, Roman Tiutin a participat în 2025 la mitingurile organizate în Găgăuzia de susținătorii lui Ilan Șor, la care a apărat-o de la tribună pe bașcana Evghenia Guțul, condamnată la acel moment pentru finanțarea ilegală a partidului, spunând că este sigur că „în jurul ei se adună persoane la fel de oneste și corecte”. Alte informații – în profilul integral.

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