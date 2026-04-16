Proiect de lege: Vor fi modificate regulile pentru acordarea creditelor de consum

Regulile care vizează acordarea creditelor de consum ar putea fi modificate, fiind stabilite limite pentru costurile care pot fi puse în sarcina consumatorului și plafoane exprese pentru penalități, astfel încât acestea să nu poată genera o creștere disproporționată a datoriei, se arată într-un proiect de lege elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

Potrivit sursei citate, necesitatea unei noi reglementări este determinată atât de obligațiile de armonizare cu acquis-ul Uniunii Europene, cât și de schimbările produse pe piața creditării în ultimii ani.

Conform proiectului, comisioanele, taxele și costurile aferente creditului, altele decât primele de asigurare, costurile aferente înregistrării sau radierii gajului și costurile de evaluare a bunurilor, nu vor putea depăși 0,02% pentru fiecare zi de utilizare efectivă a creditului raportată la valoarea totală a creditului. Totodată, rata dobânzii rămâne a fi plafonată la 50% pentru creditele acordate în monedă națională și urmează a fi plafonate la 25% pentru creditele atașate la o valută străină. Proiectul menține interdicția perceperii oricăror costuri în cazul refuzului de acordare a creditului, iar totalul plăților datorate de consumator, în continuare nu va putea depăși valoarea debursată conform contractului.

CNPF scrie că în materia restanțelor, proiectul stabilește plafoane exprese pentru penalități, astfel încât acestea să nu poată genera o creștere disproporționată a datoriei. În cazul întârzierii la plată, penalitățile, nu vor putea depăși 0,2% pentru fiecare zi de întârziere din cuantumul restant din valoarea totală a creditului. În anumite situații speciale, acest plafon este redus la 0,05%, iar după declararea scadenței anticipate a creditului sau, după caz, după rezoluțiunea contractului, penalitățile aplicabile nu vor putea depăși 0,02% pe zi, raportată la cuantumul restant din valoarea totală a creditului.

„Proiectul de lege extinde cadrul de reglementare aplicabil unor forme de creditare, inclusiv în privința creditelor acordate fără dobândă, produselor de tip bunuri și servicii în rate. În același sens, proiectul reglementează particularitățile produselor ce implică amânarea plăților către furnizori (ex. magazine), precizând expres cazurile în care acestea rămân excluse din domeniul de aplicare, de exemplu atunci când plățile sunt efectuate integral în cel mult 50 de zile, fără dobândă, fără alte costuri și fără intervenția unei bănci, organizații de creditare nebancară sau asociații de economii și împrumut. Pe lângă obligaţiile existente, proiectul de lege impune creditorilor cerințe mai riguroase faţă de materialele publicitare și modalitățile de comunicare a informaţiilor precontractuale, acestea urmând a fi adaptate mijloacelor de comunicare cu consumatorul. Sunt consolidate regulile privind practicile de legare și cele privind achiziția unor servicii accesorii, iar consimțământul consumatorului nu va putea fi dedus din tăcere, inactivitate sau din utilizarea unor casete bifate în prealabil”, explică CNPF.

Conform comunicatului, proiectul de lege privind contractele de credit de consum va fi promovat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, respectiv urmează a fi supus procedurilor de avizare și consultare publică.