Proiect de lege: Deținuții vor putea munci în afara penitenciarelor, sub monitorizare electronică

Guvernul a aprobat un proiect de lege care va oferi mai multă libertate persoanelor condamnate la închisoare, prin încadrarea acestora în câmpul muncii, inclusiv în afara penitenciarelor, sub monitorizare electronică, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Justiției.

„Reintegrarea în societate a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate începe încă din perioada detenției. Pentru a face acest proces mai sustenabil, ne-am propus să creăm oportunități care să le ofere deținuților șansa de a munci, de a învăța o meserie și de a avea acces la programe de reabilitare”, a declarat ministrul Vladislav Cojuhari în cadrul ședinței de Guvern.

Conform sursei citate, proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției cu suportul Administrației Naționale a Penitenciarelor, stabilește cadrul normativ necesar pentru:

crearea bazei legale pentru dezvoltarea unui mecanism de subvenționare destinat agenților economici care creează locuri de muncă pentru persoanele condamnate;

reglementarea detaliată a organizării muncii în afara penitenciarului, cu aplicarea monitorizării electronice, sub controlul ANP;

stabilirea unor reguli mai clare privind alimentarea contului bancar al deținutului (contul de peculiu);

includerea perioadei de muncă remunerată a deținutului în stagiul de cotizare;

dezvoltarea activităților economice în sistemul administrației penitenciare și consolidarea cooperării cu sectorul privat.