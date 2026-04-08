„Încălcări ale armistițiului sunt raportate în mai multe locații din zona de conflict”, anunță principalul mediator al conflictului dintre SUA și Iran, premierul Pakistanului

Încălcări ale armistițiului dintre SUA și Iran au fost raportate în mai multe zone din Orientul Mijlociu, potrivit prim-ministrului pakistanez Shahbaz Sharif, a cărui țară este principalul mediator în negocierile SUA–Iran. „Încălcări ale armistițiului sunt raportate în mai multe locații din zona de conflict, subminând spiritul procesului de pace”, a scris Sharif pe rețelele sociale.

El a cerut tuturor părților să „dea dovadă de reținere și să respecte armistițiul timp de două săptămâni, așa cum s-a convenit”.

Între timp, Iranul a suspendat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează agenția de presă iraniană Fars. Teheranul a atribuit această decizie operațiunilor militare de amploare ale Israelului împotriva Hezbollah în Liban, în ciuda armistițiului.

Atacurile Israelului

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat că au atacat centre de comandă și instalații militare ale Hezbollah din Liban, potrivit unui comunicat oficial.

Potrivit armatei israeliene, peste 100 de obiective Hezbollah din Beirut și din sudul Libanului au fost lovite. Acesta ar fi cel mai amplu atac de la începutul Operațiunii „Leul Răgător” (denumirea folosită de Israel pentru atacurile asupra Iranului și Libanului, lansate la sfârșitul lunii februarie), a precizat IDF.

IDF susține că atacul s-a bazat pe „informații precise” și a fost „planificat cu atenție pe parcursul mai multor săptămâni”. În declarație se mai arată că majoritatea țintelor se aflau în zone civile. Armata israeliană acuză Hezbollah că „folosește în mod cinic civilii drept scuturi umane”.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat pentru Al Jazeera că sute de persoane au fost rănite sau ucise în urma ultimelor atacuri israeliene.

SUA și Iranul au anunțat în noaptea de 8 aprilie că au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Una dintre condițiile acordului era redeschiderea de către Iran a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.