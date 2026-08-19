Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” a fost aprobat de Guvern: „Investiții de 13,5 miliarde de lei în dezvoltarea sistemului educațional în următorii cinci ani”

Circa 13,5 miliarde de lei vor fi investiți în dezvoltarea sistemului educațional din R. Moldova în următorii cinci ani, potrivit Programului de implementare a Strategiei „Educația 2030” pentru anii 2026-2030, aprobat miercuri, 19 august, de Guvern.

Conform Ministerului Educației și Cercetării (MEC), investițiile vizează toate nivelurile de educație, de la creșe și grădinițe, până la învățământul profesional tehnic și universități, precum și susținerea cadrelor didactice, cercetarea și digitalizarea sistemului.

Astfel, în educația timpurie și învățământul general, Programul prevede crearea a 5000 de locuri în creșe, dotarea a cel puțin 400 de școli și grădinițe, renovarea blocurilor sanitare și dezvoltarea rețelei de 90 de școli-model.

De asemenea, MEC scrie că va fi revizuit curriculumul, „iar până în 2030 se urmărește creșterea ratei de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la cel puțin 90%”.

În învățământul profesional tehnic, cel puțin 3000 de elevi vor urma programe duale, cu implicarea a minimum 300 de companii din mediul privat. „Programele de studii vor fi aliniate la Cadrul calificărilor și la cerințele tranziției verzi, devenind mai relevante pentru piața muncii.”

Totodată, învățământul dual va fi extins și la nivel universitar, urmând să încadreze cel puțin 1000 de studenți. De asemenea, universitățile își propun să atragă anual cel puțin 3000 de studenți străini.

„Sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea integrității academice, inclusiv utilizarea sistemelor antiplagiat și a evaluărilor supravegheate, precum și investiții în blocuri de studii, cămine universitare, laboratoare și spații de recreere pentru studenți. Eforturi vor fi depuse și pentru susținerea domeniilor STEAM, prin mărirea burselor studenților care selectează aceste programe”, a scris MEC.

Programul prevede și crearea Agenției Naționale Erasmus, „care va contribui la o gestionare mai eficientă a oportunităților de mobilitate, cooperare și schimb de bune practici pentru elevi, studenți, cadre didactice și instituțiile de învățământ”.

MEC a mai menționat că în domeniul cercetării și inovării, vor fi dezvoltate infrastructura de cercetare, parteneriatele public-private, instrumentele de transfer tehnologic și sistemul informațional e-Cercetare. Aceste măsuri vor fi susținute prin alocarea a 100 de milioane de lei din bugetul de stat și atragerea a circa 400 de milioane de lei din fonduri externe pentru cercetare și inovare.

Totodată, o altă prioritate este susținerea cadrelor didactice. Peste 5000 de angajați ai sistemului vor beneficia de programul „Investim în educatori”, iar peste 25000 – de programul „Investim în profesori”. Vor fi asigurate programe de mentorat și servicii de consiliere psihologică pentru cadre didactice.

Costul total estimat al Programului pentru perioada 2026-2030 este de 13,464 miliarde de lei. Din această sumă, 3,705 miliarde de lei, sau 27,5%, vor fi asigurate din bugetul de stat, iar 7,956 miliarde de lei, echivalentul a 59,1%, reprezintă asistență externă din partea partenerilor de dezvoltare, instituțiilor financiare internaționale și Uniunii Europene.