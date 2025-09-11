Profil de integritate: Vadim Vacarciuc. Triplu campion mondial la haltere, candidat AUR la funcția de deputat fără niciun venit indicat în declarația depusă la CEC

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat (Link) și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici.

Vadim Vacarciuc (53 de ani) candidează cu numărul 2 pe lista AUR Moldova. Este sportiv de carieră, halterofil care a participat la trei ediții ale jocurilor olimpice, triplu campion mondial la haltere. Până în anul 2023 a deținut funcția de vicepreședinte al Federației de Haltere din Republica Moldova.

La alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 a candidat pe poziția 9-a a listei Partidului Liberal, condus de Mihai Ghimpu. A candidat pe aceeași poziție și la alegerile anticipate din același an. În 2010 au avut loc alegeri din nou, de această dată Vacarciuc s-a aflat pe poziția a 18-a a listei Partidului Liberal și nu a ajuns în Parlament. Peste doi ani, după ce deputatul liberal Victor Popa a plecat din Parlament în funcția de judecător la Curtea Constituțională, Vacarciuc a revenit în Legislativ. La alegerile locale din 5 iunie 2011 Vacarciuc, fiind vicepreședinte al Organizației Teritoriale Bălți a Partidului Liberal, a fost desemnat candidat la funcția de primar al municipiului Bălți, însă nu a obținut mandatul.

Integritatea în activitatea politică

În 2013 Partidul Liberal s-a scindat: o parte dintre membri au plecat, formând Partidul Liberal Reformator (PLR), condus de scriitorul Ion Hadârcă. La alegerile din noiembrie 2014 Vadim Vacarciuc s-a aflat pe poziția a 11-a a listei electorale a PLR, însă formațiunea nu a trecut pragul electoral. La alegerile din 2019 nu-l regăsim pe vreo listă electorală, însă apare în 2021, la alegerile parlamentare anticipate, pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), alături de foști colegi din Partidul Liberal și din Partidul Liberal Reformator: Dorin Chirtoacă, Valeriu Munteanu, Valeriu Saharneanu, Tatiana Potâng, Vlad Bilețchi. Vadim Vacarciuc este pe poziția a 16-a, dar nici de această dată formațiunea sa nu trece pragul electoral. Atunci Vadim Vacarciuc a înregistrat un scurt spot electoral în care spune: „Am aderat la Partidul AUR pentru că este unicul partid care va infaptui, sunt sigur de asta, crezul multor generații – reunirea celor două maluri ale Prutului – o Românie mare. Așa doar putem învinge!”.

La alegerile din 28 septembrie Vadim Vacarciuc candidează cu nr. 2 pe lista AUR, pe prima poziție a listei fiind fostul deputat AUR în România, Boris Volosatâi.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

Deși a candidat de mai multe ori, Vadim Vacarciuc nu a avut multe apariții publice, de aceea se cunosc puține lucruri despre el. Într-o declarație de avere depusă din funcția deputat în 2013 la Autoritatea Națională de Integritate, candidatul arăta că avea venituri din salariul de deputat și din pensie. Dintre bunuri imobile, deținea un teren agricol și două apartamente, unul de 44,2 m. p. și altul de 43,7 m.p.

O altă declarație depusă la ANI este pentru anul 2017, din poziția de consilier municipal la Bălți. Atunci candidatul indica două case de locuit, una dobândită în 2014 și alta în 2017, un apartament și alte două spații marcate ca „altă avere imobilă”. De asemenea, a indicat un teren agricol dobândit în 2014. Singurul venit în bani al familiei a fost din renta viageră – 129 000 de lei, și din salariul soției – 36 650 de lei. Vacarciuc nu a indicat că ar deține vreo mașină.

În declarația depusă la CEC în august 2025, candidatul nu declară nici un venit, iar la proprietăți indică doar un apartament.

Integritatea în gestionarea funcției publice sau de partid

La alegerile din 2021, Vadim Vacarciuc a donat 25 000 de lei în fondul electoral al AUR Moldova, menționând că sunt din rezerve, întrucât la acea dată era șomer. În actuala campanie electorală candidatul indică din nou că este „temporar neangajat”.

Întrebat de Moldova Curată din e surse a avut bani să doneze, Vadim Vacarciuc a răspuns, în septembrie 2025: „Din anul 2009 sunt beneficiar al indemnizației viagere pentru performanțele înregistrate în domeniul sportiv: campion mondial, campion european, participant la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (Jocurile Olimpice din 1996, desfășurate la Atlanta; Jocurile Olimpice din 2000, desfășurate la Sydney; Jocurile Olimpice din 2004, desfășurate la Atena și Jocurile Olimpice din 2008, desfășurate la Beijing). Sunt deținător al Medaliei „Gloria Muncii” și Medalia „Meritul Civic”. De exemplu, în anul 2024, am primit peste 225 000 lei, sumă ce reprezintă indemnizația viageră”.

Cazier judiciar

În afară de cariera sa sportivă, înfloritoare până în 2010, nu se cunosc prea multe informații despre ocupația lui Vadim Vacarciuc în ultimii ani. Solicitat de Moldova Curată să spună ce activități sau locuri de muncă a avut, candidatul a răspuns că până acum doi ani a fost vicepreședinte al Federației de Haltere a Republicii Moldova.

Anul trecut, în iunie 2024, pe unele portaluri de știri din SUA au apărut informații potrivit cărora fostul olimpic moldovean Vadm Vacarciuc a fost reținut împreună cu un alt bărbat în comitatul La Cross din SUA pentru că ar fi pus dispozitive de scanare ilegală a cardurilor la două bancomate. Se menționează că o acuzație similară cei doi aveau și în comitatul Rock. O sursă susține că celălalt bărbat ar fi plasat aparatul de scanat, în timp ce Vacarciuc ar fi supravegheat să nu fie prinși. Aceeași sursă media afirmă că la 7 iunie Vadim Vacarciuc a plătit o cauțiune de 10 000 de dolari cash în Judecătoria comitatului La Cross pentru a fi pus în libertate pe durata procesului, dar judecătorul „i-a ordonat să stea departe de orice magazin Kwik Trip sau să folosească un bancomat, cu excepția cazului în care folosește propriul card de debit personal”. „De asemenea, a trebuit să-și predea pașaportul în timp ce parcurge procesul judiciar din La Crosse”, mai scrie sursa. Trei săptămâni mai târziu, la 21 iunie 2024, o altă sursă media scrie că Vacarciuc a plătit la 17 iunie 2024 o cauțiune de 5 000 de dolari, în comitatul Rock.

Solicitat, în septembrie 2025, să comenteze aceste fapte și să ne spună cu ce s-a încheiat urmărirea penală împotriva sa în SUA, Vadim Vacarciuc a răspuns: „În anul 2024, aflându-mă în Statele Unite ale Americii din data de 22.02.2024 până la expirarea vizei de ședere 22.09.2024, am lucrat în calitate de antrenor consultant la un club sportiv de profil (haltere). În luna iunie a avut loc un caz stupid și neplăcut pentru mine. Din cauza unei confuzii mă legau de o activitate ilegală. Atașat la acest mesaj vă prezint hotărârea judecătorească în original și traducerea ei în limba română”.

Candidatul a anexat la mesaj două documente care par să fie capturi de ecran de pe un site oficial cu informații ale instanțelor de judecată din statul Wisconsin. În ele se spune referitor la cazul din Rock County: „Toate acuzațiile în privința lui Vadim Vacarciuc în acest caz au fost respinse. Aceste acuzații nu au fost dovedite și nu au nici o valoare juridică. Vadim Vacarciuc este prezumat nevinovat”. Fișierele trimise însă nu conțin nici o referire la cazul din comitatul La Cross.