Profil de integritate: Marcel Cenușă. Ex-președinte al raionului Cahul, actual candidatul la alegeri cu numărul 31 pe lista Blocului Patriotic

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin.

Profilurile sunt publicate în perioada 1-24 septembrie 2025 pe site-ul Moldova Curată. Datele au fost colectate și structurate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat (Link) și actualizate în 2025. Metodologiile de selectare și de investigare a integrității candidaților pot fi consultate aici.

Marcel Cenușă (54 de ani) este consilier raional la Cahul și candidează cu numărul 31 pe lista Blocului Patriotic. Dintr-un CV publicat pe site-ul Cahul.md se vede că în anii 1988-1992 a studiat la Școala superioară de grăniceri din Moscova, apoi a făcut doi ani de pregătire la Centrul de Pregătire al Serviciului de Grăniceri din Ungheni. Din 1994 până în 1999 a lucrat în Direcția Operativă ,,SUD” a Serviciul grăniceri, iar din 2001 până în 2013 – în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. În anul 2019 a fost ales președinte al raionului Cahul, funcție pe care a deținut-o până în mai 2022, când a fost demis, în timp ce era investigat într-un dosar penal de abuz în serviciu. În 2023 a candidat la funcția de primar al municipiului Cahul, dar nu a fost ales.

Integritatea în activitatea politică

În urma alegerilor locale din octombrie 2019 Marcel Cenușă a devenit consilier raional pe lista PSRM la Cahul, iar la scurt timp a fost ales președinte al raionului.

Pe 4 noiembrie 2024, Marcel Cenușa a ajuns în centrul unui scandal. Atunci, imediat după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, câștigat de Maia Sandu și pierdut de candidatul susținut de socialiști Alexandr Stoianoglo, pe pagina sa de Facebook a apărut o postare în care era scris: „Diaspora este o TURMĂ! TURMA a votat OAIA! Diaspora este OAIE!”. La scurt timp, postarea a dispărut, însă unii utilizatori au făcut capturi de ecran. Pentru acea postare o femeie din Strășeni a depus la poliție o plângere pentru calomnie, invocând că ea este reprezentantă a diasporei și a fost astfel calomniată. În consecință, șeful sectorului de poliție nr. 1 din Cahul i-a aplicat lui Marcel Cenușă o amendă de 1500 de lei. Drept urmare, Marcel Cenușă a depus și el o plângere cerând pedepsirea autoarei sesizării și polițistului care a aplicat amenda pentru calomnie publică. La acel moment el nu deține vreo funcție publică, ci doar una de partid – era președinte al organizației teritoriale a PSRM Cahul. Într-o discuție cu Ziarul de Gardă el a negat că ar fi scris acea postare.

Solicitat în septembrie 2025 să spună cu ce s-a soldat istoria acelei postări, Marcel Cenușă a răspuns: „Cu acea postare suntem în instanța de judecată”.

Integritatea în gestionarea averii și intereselor personale

Litigii cu Primăria Cahul, care refuza să-i ofere spațiu locativ. Până în anul 2010, Marcel Cenușă, angajat atunci în structura teritorială Cahul a SIS, s-a aflat în două litigii cu Primăria Cahul pentru obținerea spațiului locativ. Mai întâi, în anul 2005, el a depus o cerere la Primărie solicitând să-i fie repartizat teren pentru construcția casei. A fost inclus în lista de așteptare a persoanelor care urmează să primească teren, însă, așa cum a indicat ulterior în plângere, au trecut 5 ani fără să primească nimic, timp în care ar fi aflat că Primăria repartizase terenuri altor persoane din listă, pe el ocolindu-l.

În timp ce se afla pe lista de așteptare pentru teren, Marcel Cenușă a depus o cerere la Primărie, solicitând să-i fie repartizat spațiu locativ, invocând legislația pertinentă, pentru familia sa formată din trei persoane. Primăria i-a respins demersul. Marcel Cenușă a contestat procesul-verbal de refuz, iar Judecătoria Cahul i-a satisfăcut cererea: la 5 august 2010 a obligat Primăria Cahul „să-l includă pe Cenuşă Marcel în rândul persoanelor care beneficiază de dreptul de a primi spaţiu locativ, cu asigurarea lui cu spaţiu locativ în formă de apartament pentru componenţa familiei lui de trei persoane”.

Cât cererea privind obținerea apartamentului se afla pe rol la Judecătoria Cahul, Marcel Cenușă a mai depus una, solicitând instanței să oblige Primăria să-i dea teren. Și această cerere i-a fost satisfăcută, în același an, 2010.

Solicitat de Moldova Curată în septembrie 2025, să precizeze dacă cele două hotărâri au fost executate și dacă a primit și teren, și apartament, Marcel Cenușă a răspuns: „Am primit apartament cu o cameră fiind funcționar de stat. Statul era obligat să-mi ofere spațiu de locuit. Teren pentru construcția casei de locuit nu mi s-a oferit, Hotărârea instanței nu a fost executată”.

În declarațiile sale de avere din ultimii ani, inclusiv în cea depusă la CEC în august 2025, el arată că deține un apartament de 90 m.p. cumpărat în anul 2013. Terenuri pentru construcții nu deține, doar trei trerenuri arabile. Candidatul mai arată că familia sa folosește un autoturism Șkoda, produs și cumpărat în 2021, în valoare de 26 500 de euro.

Marcel Cenușă este fondator la două companii, Nobildiligence SRL și EKO ERVA SRL, însă nu declară venituri din activitatea lor.

Integritatea în gestionarea funcției publice și de partid

În aprilie 2022, în timp ce își exercita funcția de președinte al raionului Cahul, Marcel Cenușă a fost reținut împreună cu alte 8 persoane, de ofițerii CNA și ai Procuraturii Anticorupție, care au efectuat și percheziții într-un dosar de corupere pasivă și abuz în serviciu. Atunci CNA a comunicat că „președintele Consiliului raional Cahul, împreună cu șeful direcției Construcții, un subaltern de-al acestuia, cu responsabili de domeniul achizițiilor publice ai Consiliului, precum și în complicitate cu reprezentanții unor agenți economici, ar fi organizat trucarea mai multor licitații publice”. Prejudiciul calculat de procurori ar fi fost de 1 milioan de lei. Marcel Cenușă a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, Partidul Socialiștilor organizând constant proteste la Cahul prin care cerea eliberarea lui.

Colegul de partid al lui Marcel Cenușă, deputatul Vlad Bătrâncea, a declarat atunci că Cenușă este nevinovat și că dosarul ar fi „unul inventat, cu probe false. „Calificăm cele întâmplate și drept atac de tip rider asupra raionului Cahul, cu scopul ca regimul de la guvernare să pună mâna pe conducerea acestuia. Avem informații că astfel de acțiuni, cu atacuri murdare la adresa autorităților publice locale de nivel doi și unu, mai sunt planificate”, a mai spus Batrâncea. Peste o lună, Marcel Cenușă a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Urmărirea penală s-a încheiat și din august 2023 dosarul penal se află pe rol la Judecătoria Cahul, Marcel Cenușă fiind inculpat conform art. 327 Cod penal, abuz de putere sau abuz de serviciu. De atunci au fost fixate 18 ședințe de judecată.

Pentru Moldova Curată, Marcel Cenușă a spus despre dosar, în septembrie 2025: „Dosarul este politic. Scopul – înlăturarea mea din funcție de către PAS. Dosarul este în judecată, probe nu sunt. Sunt încălcări flagrante de procedură…”. Anterior, PAS a respins acuzațiile.

Cazier judiciar

La 16 mai 2022, când se afla sub control judiciar, consilierii din Consiliul raional Cahul au votat pentru demiterea președintelui Marcel Cenușă și au ales un alt președinte de raion. Atunci Marcel Cenușă nu a comentat, în schimb, partidul său, PSRM, a difuzat un comunicat în care a acuzat guvernarea PAS că a preluat prin „atac de tip raider” conducerea raionului.

Marcel Cenușă a contestat demisia sa în instanța de judecată, cerând restabilirea în funcție, însă nu a obținut câștig de cauză nici la Judecătoria Cahul și nici la Curtea de Apel Sud.