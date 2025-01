Un lider socialist vs. diaspora. Amendat cu 1500 de lei, politicianul a depus plângere la procuratură pentru calomnie

Imediat după turul doi al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2024, pe pagina de Facebook a lui Marcel Cenușă, fost președinte de raion și actual lider al Partidului Socialiștilor din R. Moldova la Cahul, a fost publicată o postare ce avea conținut denigrator la adresa Diasporei și a președintei proaspăt alese. „Diaspora este o turmă! Turma a votat oaia! Diaspora este oaie!” se spunea în mesajul afișat pe pagina lui Cenușă, șters ulterior.

Deși atacul asupra reprezentanților diasporei a fost criticat de mai multe persoane în spațiul public, doar Claudia Veriga, o femeie care a revenit acasă toamna trecută după aproape 30 de ani petrecuți în Italia, a depus plângere în care a solicitat pedepsirea autorului mesajului. După ce poliția l-a amendat pe Cenușă cu 1500 de lei, acesta a depus, la rându-i, o sesizare la procuratură, acuzând-o pe autoarea plângerii, dar și pe polițistul care i-a aplicat amenda, de de calomnie.

Claudia Veriga din Strășeni, revenită la începutul toamnei trecute de peste hotare, unde s-a aflat timp de aproape 30 de ani, nu a rămas indiferentă la mesajul politicianului Marcel Cenușă și a depus o cerere la Inspectoratul de Poliție Cahul, solicitând ca persoana care a denigrat public „Diaspora” să fie pedepsită.

„Veneam de la Chișinău. Am deschis pagina mea de Facebook și am constatat că vuia internetul – sute de migranți indignați de declarațiile unei persoane care a deținut la Cahul o înaltă funcție de demnitate publică, fiind chiar și președinte de raion. Era o postare extrem de jignitoare. La adresa mea, la adresa copiilor mei și la adresa sutelor de mii de cetățeni care, de decenii, muncesc și locuiesc în Diaspora, muncesc cinstit, contribuind la edificarea economiei R. Moldova și la menținerea unei vieți stabile, în condiții deloc ușoare. Am telefonat la 112 și am cerut să vorbesc cu Poliția Cahul. Am fost informată că, potrivit procedurii, trebuie să depun o cerere. Asta am și făcut. Peste 2-3 zile am fost interogată la distanță. Pe parcursul discuției cu reprezentantul Poliției Cahul, m-am prezentat, am spus că timp de 26 de ani am muncit la Roma, iar acum am revenit acasă cu totul, deși copiii mei sunt în Germania și, desigur, voi pleca periodic la ei. Am mai argumentat că niciun om politic nu are dreptul să numească Diaspora în acest hal. Acest Cenușă afirma în postarea sa că o turmă votează o oaie. Această turmă, în viziunea lui Cenușă, nu este altcineva decât Diaspora R. Moldova. Am scris acest mesaj către poliție din partea întregii mele familii, care e plecată de mai mulți ani peste hotare, dar și din partea Diasporei”, ne povestește Claudia Veriga.

Cel care a calomniat Diaspora și-a lichidat postarea

Ce a urmat? „La scurt timp, Marcel Cenușă a lichidat postarea sa, iar acum o lună, am primit răspuns că autorul acelui mesaj a fost amendat cu 1500 de lei pentru calomnie. Dar asta nu e tot. Peste câteva zile am fost informată că Marcel Cenușă a depus o cerere la Procuratură, cerând ca eu să fiu pedepsită pe motiv că l-aș fi calomniat public. E o absurditate, eu nu-s vinovată. Chiar și așa, vestea despre un viitor posibil dosar m-a adus direct la ușa cardiologului”, ne-a mai spus Claudia Veriga, reprezentantă a Diasporei, autoarea cererii depuse la Inspectoratul de Poliție Cahul împotriva acțiunilor lui Marcel Cenușă.

Adrian Țilea, ofițer principal și comisar al sectorului de poliție nr. 1 al Inspectoratului de Poliție Cahul, este cel care a recepționat cererea Claudiei Veriga și a decis că Marcel Cenușă trebuie amendat cu 1500 de lei. În urma amenzii aplicate, Adrian Țilea și Claudia Veriga au fost acuzați de calomnie de către Marcel Cenușă, care a cerut pedepsirea acestora.

„Eu sunt chemat în calitate de agent constatator. În cererea depusă la procuratură se invocă faptul că doamna ar fi vinovată de «denigrarea» sa. În acele zile s-au plâns mulți, dar a depus cerere doar ea”, precizează Adrian Țilea, explicând că reprezentanta Diasporei a depus o cerere prin care solicită ca acest caz să fie examinat în lipsa sa din motive de sănătate. L-am întrebat pe agentul constatator dacă ar fi posibil ca un avocat să o reprezinte pe Claudia Veriga în lipsa acesteia de la proces. „Dacă găsește avocat, desigur, e bine, pentru că aici, la Cahul, nu cred că cineva va îndrăzni să meargă împotriva acestui contravenient”, ne-a spus comisarul.

„Cine a împuternicit-o să se ocupe?”

Pe 27 ianuarie am reușit să întreținem un scurt dialog cu Marcel Cenușă.

ZdG: De ce ați lichidat postarea de pe contul dvs. de Facebook?

M.C.: Dar de ce vă gândiți că a fost postarea mea?

ZdG: Dar era pe contul dvs… A cui putea fi?

M.C.: Dar ce contează, pot să fac și eu orice pe contul dvs…

ZdG: Ați depus o plângere în care invocați că reprezentanta Diasporei, Claudia Veriga, v-ar fi denigrat…

M.C.: Da, numaidecât. Dumneaei trebuie să-și asume niște responsabilități când face așa declarații din numele Diasporei. Să vină și să dea explicații în judecată. Cine este, cum demonstrează că este membră a Diasporei, cum acel mesaj i-a denigrat imaginea personală. Cine a împuternicit-o să se ocupe dacă e membră a Diasporei…

Marcel Cenușă a contestat în instanță amenda aplicată, iar dosarul este pe rol la Judecătoria Cahul.

„Acest mesaj m-a făcut să fiu mândră de oi, azi am tot respectul față de acest animal”

Claudia Veriga a păstrat în arhiva sa zeci de mesaje ale confraților săi migranți, indignați de felul în care au fost etichetați acasă de un lider politic. Aliona Arnăut a scris în acele zile: „Datorită nouă, Moldova e cunoscută în toată lumea și susținută economic!” „Acest mesaj m-a făcut să fiu mândră de oi, azi am tot respectul față de acest animal”, scria Katia Silivestru. Olesea Irizan îi sugerează autorului mesajului să nu uite că de treizeci de ani încoace, Diaspora a hrănit Moldova cu investițiile făcute acasă, cumpărând case, apartamente, întreținând mici afaceri care prosperă tot pe spatele celor plecați.

Elizaveta Lozan crede că Marcel Cenușă ar trebui sancționat, așa cum cer cetățenii R. Moldova. „Istoria nu poate fi scrisă cu bani. Istoria e scrisă de către popor”, este mesajul Valentinei North. Singurul răspuns al „turmei” era cel prin care se cerea sancționarea celui care a insultat Diaspora.

Furia din acele zile a liderului PSRM Cahul era generată de faptul că, deși candidatul socialiștilor, Alexandr Stoianoglo, a câștigat alegerile la Cahul, acumulând 51,02% din voturi, le-a pierdut totuși la general după numărarea voturilor din diasporă.

Cenușă, inculpat într-un dosar de corupție

Marcel Cenușă a activat în trecut în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Ulterior, acesta a fondat „Nobildiligence” SRL, companie care activează în domeniul pazei și securității private.

Numele lui figurează într-un dosar penal pentru „abuz de putere sau abuz de serviciu”, deschis în 2022 după ce organele de drept au constatat că la Cahul s-ar fi trucat licitații publice în perioada în care Marcel Cenușă deținea funcția de președinte de raion. Dosarul a generat demiterea acestuia din funcție, după ce s-a constatat că, împreună cu alți angajați ai Consiliului raional Cahul și agenți economici, ar fi trucat achiziții publice care ar fi prejudiciat bugetul raional cu peste un milion de lei. Dosarul penal în care Cenușă are statut de inculpat se examinează la Judecătoria Cahul, următoarea ședință fiind programată să aibă loc la începutul lunii februarie. Marcel Cenușă este consilier raional și municipal din partea PSRM, precum și președinte al filialei Cahul.