Produsele chimice vor avea reguli mai clare de clasificare, etichetare și ambalare

Produsele chimice comercializate pe teritoriul R. Moldova vor trebui să îndeplinească cerințele stabilite înainte de a fi plasate pe piață, iar etichetele vor trebui să ofere informații clare privind pericolele și măsurile de precauție, inclusiv prin utilizarea pictogramelor de pericol, a cuvintelor de avertizare și a frazelor de pericol și de precauție.

Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea Legii privind substanțele chimice. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, documentul urmărește „alinierea cadrului național la reglementările Uniunii Europene privind gestionarea substanțelor chimice, precum și consolidarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului”.

Proiectul prevede completarea legislației cu cerințe privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

„O altă prevedere vizează responsabilitățile importatorilor, distribuitorilor și companiilor care utilizează substanțe și amestecuri chimice în cadrul activității lor. Aceștia vor trebui să transmită Agenției Naționale pentru Sănătate Publică informațiile necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență în domeniul sănătății, atunci când plasează pe piață amestecuri clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate”, susțin reprezentanții Legislativului.

Proiectul actualizează prevederile privind autorizațiile pentru produsele chimice și introduce noțiuni noi specifice domeniului, precum categoria de utilizare sau expunere, scenariul de expunere, importul și beneficiarul unei substanțe sau al unui amestec.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Mediului, urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.