Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe de export pe timp de război, anunță Rustem Umerov

Producătorii ucraineni de arme au primit primele licențe în timp de război pentru a-și exporta bunurile în străinătate, a declarat joi, 12 februarie, Rustem Umerov, secretarul consiliului național de securitate și apărare din Kiev, potrivit Reuters.

Kievul a luat recent decizia de a exporta arme pe timp de război, în căutarea de fonduri pentru a-și extinde industria internă de apărare și încearcă să-și folosească armele inovatoare ca pârghie diplomatică pentru a-și consolida alianțele.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, Rustem Umerov nu a specificat câte întreprinderi au primit o licență, dar a spus că capacitatea anuală de producție a Ucrainei în acest sector depășește 55 de miliarde de dolari.

Rustem Umerov a mai declarat că comisia guvernamentală interdepartamentală care aprobă exporturile de arme a avut deja prima sa reuniune în opt luni.

„Exportul controlat de arme se referă la securitatea statului și la dezvoltarea complexului nostru industrial de apărare. Exporturile deschid calea către noi alianțe de securitate și extinderea parteneriatelor internaționale. Președintele Ucrainei și-a stabilit sarcina de a deschide exportul de arme ucrainene într-un format controlat. O implementăm. (…) Ca urmare, întreprinderile ucrainene au primit primele permise pentru exportul de bunuri controlate. Toate deciziile sunt sub controlul statului și cu prioritatea necondiționată a nevoilor Forțelor de Apărare. Industria de apărare a Ucrainei și-a dovedit eficacitatea în război. Acum sarcina noastră este să transformăm această experiență într-o forță industrială pe termen lung și o componentă a securității comune cu partenerii noștri”, a scris Rustem Umerov pe pagina sa de Facebook.

De când a fost atacată de Rusia în februarie 2022, sectorul de apărare al Ucrainei a explodat și cuprinde acum peste 100 de companii, majoritatea întreprinderi noi din sectorul privat. Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina are 450 de producători de drone; iar vehiculele aeriene fără pilot (UAV) mici și ieftine sunt acum responsabile pentru majoritatea atacurilor asupra țintelor de pe câmpul de luptă.