Procurorul Anticorupție, Andrei Balan, a promovat evaluarea externă, după ce CSP a respins de două ori propunerea Comisiei de evaluare privind nepromovarea acestuia

Procurorul Anticorupție, Andrei Balan, a promovat evaluarea externă. Decizia a fost luată astăzi, 26 mai, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Membrii CSP au votat împotriva acceptării raportului de reevaluare a procurorului anticorupție Andrei Balan, prin care era propusă nepromovarea evaluării. Pentru acceptarea raportului au votat trei membri ai CSP: Andrei Cebotari, Mihail Sorbala și Vladislav Cojuhari.

Comisia de evaluare a procurorilor a propus de două ori nepromovarea evaluării în cazul lui Andrei Balan. Potrivit hotărârii CSP din 2 octombrie 2025, a fost examinat raportul inițial al Comisiei, care recomanda nepromovarea evaluării din cauza „necorespunderii criteriului de integritate financiară”. Atunci, CSP nu a acceptat raportul și a dispus reevaluarea procurorului.

Reevaluarea s-a concentrat asupra economiilor în numerar ale lui Andrei Balan din perioada 2010–2012, precum și asupra împrumuturilor contractate în anii 2021–2023 și a cheltuielilor pentru renovare. În urma reevaluării, Comisia a propus din nou nepromovarea acestuia.

Astăzi, 26 mai, membrii CSP au respins repetat raportul Comisiei de evaluare.

Andrei Balan activează în procuratură din 2003. În 2021, CSP l-a desemnat pe Andrei Balan să investigheze sesizarea depusă de către ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, privind acțiunile procurorului general Alexandr Stoianoglo în legătură cu expulzarea celor 7 profesori turci și pedeapsa cu care s-a ales fostul director al Serviciului de Informații și Securitate SIS, Vasile Botnari. Ulterior, acesta a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.