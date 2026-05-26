DOC O femeie din Ucraina, condamnată la o amendă de 150 de mii de lei, după ce nu a declarat 35 de mii de dolari la Aeroport. PCCOCS: Femeia ar fi ascuns prima sumă în lenjeria intimă din motivul că „îi era frică să nu-i piardă”

O femeie din Ucraina a fost condamnată la o amendă de 150 de mii de lei după ce nu a declarat 35 de mii de dolari la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în drum spre Istanbul, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) printr-un comunicat.

Sentința a fost pronunțată pe 22 mai de Judecătoria Chișinău, iar inculpata este Valeriia Tiutiushkina.

Potrivit procurorilor, cazul a avut loc în martie 2025, când femeia a intrat în R. Moldova prin postul vamal Palanca (Ștefan Vodă), în calitate de pieton, fără să declare suma de bani. Ulterior, nici la Aeroport aceasta nu a declarat banii înainte de a pleca spre Istanbul, deși obligația de declarare a sumelor ce depășesc 10 mii de euro este afișată pe panouri în limbile ucraineană, engleză și română.

„Inculpata a refuzat să declare suma de bani chiar și după ce angajata de la frontieră a supus-o controlului, inclusiv în zona pieptului, într-o încăpere separată. Aceasta, însă, a scos din lenjeria intimă prima tranșă de bani pe care o avea ascunsă și a declarat că suma ar între aproximativ 4000 de dolari – 8000 de dolari. Însă, la controlul regulamentar care a urmat în așa cazuri, inspectorii vamali au depistat că de fapt aceasta avea ascunși 20 de mii de dolari, iar în rucsac, alți 15 mii de dolari (chiar dacă după depistarea primei sume, aceasta a declarat că nu mai are alți bani ascunși). Totuși, aceasta ar fi putut să evite răspunderea penală, dacă declara banii și completa formularul tipizat (declarația vamală valutară), cu posibilitatea să-și continue călătoria spre Istanbul”, se menționează în comunicatul Procuraturii.

Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, femeia ar fi ascuns prima sumă în lenjeria intimă din motivul că „îi era frică să nu-i piardă și că i-a pus într-un loc sigur”. Acum, prin această sentință, suma totală de 35 de dolari urmează să fie confiscați în folosul statului, iar condamnata ar urma să achite jumătate din amenda de 150 de mii de lei, dacă-și onorează obligația în primele trei zile lucrătoare.

„(…) Apreciind probele incriminate inculpatei, declarațiile acesteia, declarațiile martorilor, instanţa statuează că, inculpata Tiutiushkina Valeriia a încălcat normele vamale privind nedeclararea bunurilor, fapt ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art. 248 alin. (1) art.27, 248 alin. (1) și Cod penal (…)”, se menționează în sentință.

Femeia nu și-a recunoscut vinovăția.

Între timp, femeia nu are voie să iasă din R. Moldova, iar până la rămânerea definitivă a sentinței, aceasta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.